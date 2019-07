V 24. izvedbi se je začel s koncertom, poimenovanim Štirje letni časi v Buenos Airesu. Do 17. julija, ko se bo sklenil, se bo zvrstilo več kot ducat koncertov.

Koncerti so večinoma v Festivalni dvorani na Bledu, prizorišči sta še cerkev sv. Martina in Grand Hotel Toplice. Foto: Promocijsko gradivo/Turizem Bled

Mednarodni Festival Bled je tradicionalen del dogajanja na kulturno-umetniškem področju na Bledu, program pa že od samega začetka pred več kot dvema desetletjema pod okriljem Zavoda za kulturo Bled oblikuje umetniški vodja in ustanovitelj Festivala Bled Jernej Brence, so sporočili organizatorji.

Otvoritveni koncert z naslovom Štirje letni časi v Buenos Airesu so izvedli mojster črno-belih tipk, pianist Aleksandar Serdar, čelistka Karmen Pečar ter violinist in ustanovitelj festivala Brence.

V nadaljevanju bodo sledili pianistka Bokjoo Suh-Cho in violinist Saewon Suh, ki sta že nekaj let zvesta Festivalu Bled, ter Orkester Amadeo, ki pod idejnim vodstvom dirigenta in instrumentalista Tilna Drakslerja poustvarja glasbo velikih mojstrov.

Iz Turčije na festivalski oder prihaja Duo Percussive Colours, ki ga sestavljata Ruya Taner (klavir) in Dincer Özer (tolkala). V svojem glasbenem naboru prepletata znana klavirska dela, glasbo sodobnih turških skladateljev in narodno glasbo. Domača skupina Same babe po mnenju kritikov predstavlja vzorčni primer alternativnega šansona tako na glasbeni kot besedilni ravni. Na festivalu bo nastopila skupaj z Janijem Kovačičem.

Kot gostje so napovedani še klarinetist svetovnega slovesa Goran Bojčevski, ki je s svojimi aranžmaji glasbo sveta oziroma dobro znane skladbe Piazzole, Mozarta, Bacha, makedonske ljudske pesmi ipd. spremenil v svojstveni balkan nuevo. Nastopil bo s svojim kvartetom.

Divanhana. Foto: PijaR

Sevdah bo zastopala ena najpopularnejših zasedb te zvrsti, skupina Divanhana, ki je tradicionalno izročilo žanra na samosvoj način preoblekla v sodobne aranžmaje. V skupino Commuters pa so se povezali prijatelji, ki igrajo na altovski saksofon, vibrafon, kitaro, kontrabas in bobne ter jih je študijska pot zanesla na različne konce Evrope.

Na festivalu se bodo predstavili tudi mladi glasbeniki s kraljeve srednje šole v Veliki Britaniji Colchester Grammar School. Še ena mladinska zasedba, mladinski simfonični orkester Dusika, pa prihaja iz Københavna. Mladi glasbeniki, ki se v času trajanja festivala izpopolnjujejo na mojstrskih tečajih, bodo nastopili na treh samostojnih koncertih v Grand Hotelu Toplice.

V drugi polovici festivala bo čas tudi za zborovsko glasbo. Nastopila bosta Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, ki ga vodi Ambrož Čopi, ter Sally Bytheway Chorale iz ZDA. Sklepni koncert pa bo odigral komorni ansambel Cello attaca!, v katerem so združeni nekdanji in zdajšnji dijaki violončelistke Karmen Pečar.