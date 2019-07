V glavnih vlogah baleta Giselle bosta plesala ljubljanska balerina Marin Ino in solist iz HNK-ja Zagreb Guilherme Vitic Gamerio Alves. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto bodo gostili Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana s predstavo Adolphea Adama Giselle, ki velja za mojstrovino klasičnega romantičnega baleta.

Balet, ki so ga na odru ljubljanske Opere premierno uprizorili aprila letos, je nastal na pobudo nekdanje umetniške vodje baleta Sanje Nešković Peršin, ki je k ustvarjanju povabila kubanskega koreografa in baletnega pedagoga Howarda Quintera Lopeza. Posebej za ljubljanski ansambel je po Jeanu Coralliju, Julesu Josephu Perrotu in Mariusu Petipaju ustvaril novo klasično koreografijo in jo nadgradil z izvirno scenografijo Vadima Fiškina, elegantnimi kostumi Angeline Atlagić in lučnimi elementi Jake Šimenca, so sporočili iz ljubljanske opere.

S pravšnjo mero čustev in dramatičnosti

Balet Giselle še danes sodi med stalnice baletnih odrov po vsem svetu, saj ravno s pravšnjo mero čustev in dramatičnosti ter šarma plesalcev podčrtuje vsebino ljubezenske zgodbe. V glavnih vlogah bosta plesala ljubljanska balerina Marin Ino in solist iz HNK-ja Zagreb Guilherme Vitic Gamerio Alves, ki se bo tokrat plesalcem pridružil na posebno povabilo umetniškega vodje baleta v SNG-ju Opera in balet Ljubljana Petra Đorčevskega.

Letošnji Mittelfest bo odprl koncert z naslovom Leader v izvedbi The Savaria Symphony Orchestra pod taktirko Marca Feruglia, sklenil pa se bo 21. julija z glasbenim dogodkom, posvečenim pokrajini Furlaniji vse od 16. stoletja do danes.

Festival bo ponudil 35 različnih predstav oz. glasbeno-plesnih dogodkov izvajalcev iz Italije, Nizozemske, Slovaške, Hrvaške, Grčije, Burkina Fasa, Rusije, Izraela in Slovenije, je mogoče razbrati iz festivalskega programa.

Simfonija, posvečena Napoleonu in slavljenju revolucionarnega duha

Pri snovanju teme festivala ‒ vodenje, ki sovpada z obletnico rojstva francoskega vojaškega in političnega vodje Napoleona Bonaparteja, so imeli organizatorji v mislih Beethovnovo tretjo simfonijo, Eroico. Simfonijo je skladatelj posvetil Napoleonu in slavljenju revolucionarnega duha, ki je v času njenega nastanka preveval Evropo. Beethovnu bo posvečen že uvodni koncert, ko bo na sporedu tudi njegova uvertura Coriolan.

Festival, vključen v srednjeevropsko pobudo

Mittelfest, ki so ga prvič izvedli leta 1991, je eden izmed najprestižnejših festivalov glasbe, gledališča in plesa srednjeevropskega območja ter geopolitičnega območja, vključenega v srednjeevropsko pobudo (InCe - CEI), ki združuje Albanijo, Avstrijo, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Madžarsko, Italijo, Severno Makedonijo, Moldavijo, Črno goro, Poljsko, Romunijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino, piše na festivalski spletni strani.