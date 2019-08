Začenja se 37. tradicionalni Festival Radovljica. Foto: Festival Radovljica

V okviru festivalskega sporeda bo mogoče med drugim slišati redko izvajano glasbo 19. in 20. stoletja. Do 25. avgusta se bo zvrstilo deset koncertov.

Festival Radovljica Spored koncertov

Na letošnjih festivalskih koncertih bo nastopilo 49 umetnikov iz 16 držav, Avstralije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Finske, Francije, Italije, Madžarske, Nizozemske, Poljske, Romunije, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Velike Britanije. Med njimi so svetovno znani ansambli in solisti, tudi ruski violončelist Aleksander Rudin, francoski čembalist Pierre Hantai, švedski solist na kljunasti flavti Dan Laurin in švicarski mojster improvizacije Rudolf Lutz.

Repertoar sega od Bizantinskega korala do Johanna Sebastiana Bacha in Franza Schuberta.

Več sporedov in sestavov je nastalo posebej za festival in trije sporedi bodo posvečeni slovenski glasbeni dediščini od 16. do 18. stoletja, pojasnjuje umetniški vodja festival Domen Marinčič, ki že 13. leto zapored oblikuje spored festivala, katerega organizator je Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica.

Zazvenela bodo avtentična zgodovinska glasbila. Foto: Festival Radovljica

Radovljiška graščina

Že na drevišnjem otvoritvenem koncertu, ki se bo v radovljiški graščini začel ob 20. uri, bosta poleg skladb Antonia Vivaldija zazvenela čembalski koncert v italijanskem slogu iz Ptujske zbirke, ki je morda delo slovenskega avtorja, in trio Arcangela Corellija iz rokopisa v Ljubljani.

V nedeljo bodo v radovljiški graščini zazveneli moteti in šansoni Josquina Despreza za glas in lutnjo, v torek pa moteti Isaaca Poscha iz zbirke Harmonia concertans. 16. avgusta bo na vrsti klavirski trio Franza Schuberta na zgodovinskih glasbilih, 17. avgusta pa bodo Dvozborske večernice iz kornih knjig ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena zazvenele v cerkvi sv. Petra v Radovljici.

Osemnajstega avgusta se bo festival za en večer, kot je to že običajno, preselil v cerkev Marijinega oznanjenja v Velesovo, kjer bo potekala orgelska improvizacija v Bachovem slogu. 20. avgusta pa se festival vrača v radovljiško graščino z Bachovimi Goldbergovimi variacijami, 22. avgust bo posvečen tradicionalni glasbi iz zahodne Hercegovine, 24. avgust pa bizantinskemu koralu Romunske pravoslavne cerkve. Festival bodo 25. avgusta sklenili Odmevi Benetk – glasba za trobila iz mesta na vodi.