Vsestranska umetnica, književnica, igralka in pevka je prvega januarja letos dopolnila 80 let. Foto: Borut Peterlin/Festival Poleti v Nuk

Namesto rož je naslov velikemu koncertu, na katerem vsestranska ustvarjalka namesto cvetja prinaša avtorske šansone. Na jubilejnem koncertu bodo njene šansone peli tudi številni gostje. Pridružili se ji bodo Iztok Mlakar, Janja Majzelj, Tomaž Mihelič, Višnja Fičor, Martina Feri, Miha Bezeljak, Ivan Rupnik, Aphra Tesla, Anja Novak, Andrej Rozman Roza, Brane Završan, Nina Valič, Aljaž Jovanovič, Martina Maurič Lazar in Ivan Peternelj.

Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli Joži Šalej na klavirju, Klemen Bračko na violini, Blaž Trček na saksofonu, Andrea Pandolfo na trobenti, Nino de Gleria na basu in Blaž Celarec na bobnih. Koncert je režirala Neda R. Bric, video pa je delo Pile Rusjan.

Umetnica, književnica, igralka in šansonjerka Svetlana Makarovič je 1. januarja letos dopolnila 80 let. Poznamo jo predvsem kot avtorico nekaterih najlepših pravljic, kot pesnico tragičnih baladnih tonov, kot šansonjerko in v zadnjih letih tudi kot pisko haikujev; vsem se je vtisnila v spomin kot umetnica, ki vedno brani nemočne, se postavlja za manjšine ter kritizira družbene in politične razmere.

Na štirih albumih

Nedavno je Založba Sanje v knjigi zbrala vse šansone, ki jih je ustvarila med letoma 1984 in 1999. Pred tem so njene šansone obudili tudi na štirih glasbenih albumih, vključno s tistim, po katerem je poimenovan nocojšnji koncert.