Ikonični glasbenik, vedno odet v črn suknjič, si je to posebno turnejo zamislil kot neke vrste "vajo v povezovanju".

Piscu, ki zavrača preiskovanje temnejših kotičkov srca, nikoli ne bo uspelo prepričljivo pisati o čudežu, čarobnosti in radosti ljubezni, kot tudi dobroti ni mogoče zaupati, če ni dihala istega zraka kot zlo. Nick Cave

Cave se je v diskusije s svojimi oboževalci že podal preko spletne strani The Red Hand Files, kjer je spregovoril o temah, kot so žalovanje, umetna inteligenca ter odnos med Izraelom in Palestino.

Drzno in izzivalno občinstvo

Sedaj se bo v tovrstni komunikaciji preizkusil še v živo. Glasbenik je v sporočilu za javnost zapisal, da na napovedani turneji Conversations with Nick Cave "nobena tema ne bo sveta", občinstvo pa je spodbudil, naj bo "drzno in izzivalno". Dodal je, da je odprtost do takšnega pristopa zaznal že na nekaterih predhodnih koncertih. Prvi koncert je napovedan 13. maja v Hamburgu, zadnji pa 28. junija v Brightonu.

Cave je nekoč nekaj podobnega že izvedel na koncertu v Sydneyjski operni hiši, kjer je spregovoril o toksični možatosti, Leonardu Cohenu in razpadu svoje skupine Birthday Party. V recenziji dogodka je novinarka Guardiana Kate Hennessy zapisala: "Nocoj ni šlo za to, kdo ima prav. Šlo je za to, da si prisoten, dostopen, ranljiv in resničen. In duhovit. Vselej to."

Leta 2014 sta sicer o glasbeniku Iain Forsyth in Jane Pollard posnela biografski film 20.000 dni na Zemlji, ki prikazuje namišljeni dan v življenju Nicka Cava, od jutranjega zvoka budilke do nočnega sprehoda po plaži. Za režijo in montažo filma sta bila nagrajena na festivalu Sundance.

