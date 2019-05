Orkester bo v Petrenkovi prvi sezoni gostoval po Nemčiji, koncert pa bo izvedel tudi v Izraelu.

Na visokem položaju bo Kirill Petrenko nasledil Simona Rattla. Foto: EPA

Petrenko je na vprašanje, zakaj je za odprtje sezone izbral Beethovnovo Deveto simfonijo, za tiskovno agencijo DPA odvrnil, da je to "edino delo, s katerim lahko začne svojo službo v orkestru".

2020 bo Beethovnovo leto

Poleg koncerta v Tel Avivu, s katerim bodo zaznamovali 75. obletnico konca druge svetovne vojne in osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, bodo med vrhunci orkestrske sezone 2019/2020 še koncerti, s katerimi se bodo poklonili 250. obletnici rojstva Ludwiga van Beethovna v letu 2020. Orkester bo izvajal tri skladateljeva dela: Misso Solemnis, Deveto simfonijo in opero Fidelio.

Člani orkestra bodo prihodnje leto aprila pripravili Beethovnov maraton, na katerem bodo v dveh dneh preigrali vsa skladateljeva dela za godalni kvartet in druga komorna dela, orkester pa bo koncertiral tudi v spomin na padec Berlinskega zidu.

Standardni nabor velikanov

Na programu nove sezone bodo sicer tako dela nemških skladateljev – Mahlerja, Mozarta in Brucknerja – kot tudi ruskih – Stravinskega, Rahmaninova in Prokofjeva – ter ameriških – Gershwina in Bernsteina. V program je uvrščen tudi netradicionalni francoski skladatelj Edgard Varese.

Iz Sibirije na čelo enega najslavnejših orkestrov na svetu

Sedeminštiridesetletni dirigent Petrenko, ki do prihodnjega leta ostaja tudi generalni glasbeni direktor Bavarske državne opere v Münchnu, je vodenje berlinskih filharmonikov prevzel od maestra Simonna Rattla. Petrenko je tako sedmi šef dirigent orkestra, ki je bil ustanovljen leta 1882.

V Sibiriji rojeni Petrenko, ki je pozneje odraščal v Avstriji, je berlinskim filharmonikom prvič dirigiral leta 2006. V novi sezoni, ki bo obsegala 82 koncertov, bo dirigiral kar 39-krat. Pod njegovo taktirko bodo izvedli tudi tri od petih oper.

Berlinski filharmonični orkester velja za enega najboljših na svetu. Lani so prodali 94 odstotkov vseh vstopnic za koncerte v domači hiši. K temu pripomorejo tudi imena gostujočih dirigentov. V novi sezoni bodo orkestru med drugim dirigirali Daniel Harding, Paavo Jarvi, Zubin Mehta, Christian Thielemann in Herbert Blomstedt.