Sodelovanje z Rossenom Milanovom je glasbenike v orkestru vsakokrat navdušilo in obogatilo, , tako da se je želja po njem kot novem šefu dirigentu izkristalizirala po čisto naravni poti, so sporočili iz orkestra. Foto: Adrian Pregelj

Milanov pravi, da je počaščen in zelo navdušen, da ima priložnost biti del umetniške poti Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. "Na tej poti se veselim ne le nadaljevanja tradicije tega čudovitega orkestra ampak tudi iskanja novih načinov, kako narediti orkester pomemben za več ljudi v Sloveniji. To vključuje nove, inovativne pristope k izvedbi koncertov, razpršenost programa ter osredotočanje na glasbenike ter slovensko kulturo na splošno," pravi dirigent.

Rossen Milanov sodeluje s številnimi mednarodno uveljavljenimi orkestri in glasbeniki. Foto: Adrian Pregelj

Milanov, ki z orkestrom občasno sodeluje od leta 2006, je dirigent simfoničnih orkestrov iz Columbusa, Chautauque, Princetona in Asturije. Rodil se je v Bolgariji, vendar pa že več kot 30 let živi v ZDA. Študiral je na Curtisovem inštitutu za glasbo ter na univerzi Juilliard. Sodeluje in nastopa s številnimi mednarodno uveljavljenimi orkestri in glasbeniki.

Simfonični orkester RTV Slovenija sestavlja nekaj več kot 70 članov, ki prihajajo iz sedmih držav. Kot so sporočili iz orkestra, je sodelovanje z dirigentom glasbenike v orkestru navdušilo in obogatilo, tako da se je želja po njem kot šefu dirigentu izkristalizirala po čisto naravni poti.

"Po zelo bogatem obdobju z En Shaom, ki za sabo pušča nadvse pozitivno sled, se zdaj veselimo novih, svežih izzivov pod taktirko Rossena Milanova. Že ob prvih sodelovanjih z njim je bilo moč začutiti posebno energijo med njim in orkestrom, pozneje se je to le še potrjevalo. Tudi osebno se veselim sodelovanja z njim, saj je njegov odprt in neobremenjen odnos do novih izzivov nadvse dobrodošel," je dejala vodja Glasbene produkcije RTV Slovenija, Maja Kojc.

Simfonični orkester RTV Slovenija šteje nekaj več kot 70 članov, ki prihajajo iz sedmih držav, največ pa jih je iz Slovenije. Foto: Adrian Pregelj

Pod vodstvom novega šefa dirigenta bo Simfonični orkester RTV Slovenija prvič nastopil 12. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ko bo na sporedu prvi koncert iz abonmajskega cikla Kromatika 2019/2020.