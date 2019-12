Ljoba Jenče letos praznuje 30. obletnico svojega prvega samostojnega koncerta. Foto: Cankarjev dom

Večer poteka v okviru cikla Cankarjevi torki.

Zbirateljica slovenskega ustnega izročila, pevka in pripovedovalka pravljic Ljoba Jenče nastopa v vlogi pevke in igralke na gong, na klavirju jo spremlja klasični in džezovski pianist Zoran Škrinjar, na saksofonu je Lenart Krečič, umetniški vodja Big band RTV Slovenija. Predstavili bodo tudi video režiserke Jasne Hribernik.

Gradivo za pesmi z nove plošče O, lepa moja Vida je umetnica iskala med ohranjenimi različicami balad o ugrabljeni in nesrečni mladi ženi Vidi. Za ploščo je izbrala in interpretirala tisto, ki jo je leta 1962 Milko Matičetov odkril v Reziji. Album je nastal v sodelovanju s pianistom Juretom Goručanom in srbskim skladateljem ter glasbenim producentom albuma Borisom Kovačem.

Globoka občutja usode žensk

"Motivi pesmi, ki so živeli iz roda v rod tudi več stoletij, so ustvarjalce navdahnili v nov preplet glasbenih pokrajin, med katerimi imajo osrednje mesto globoka občutja usode žensk. Lepa Vida, kot je živela v ljudski pesmi, ni odšla prostovoljno, temveč jo je mornar z zvijačo ugrabil in odpeljal čez rdeče in zeleno morje. Izvirna glasba nastaja iz zakladnice umetne in ljudske glasbe kot živa improvizacija," piše na spletni strani CD.