Clara Schumann je pri 14 letih napisala koncert za klavir, podpisuje pa tudi več solističnih skladb za klavir in komorna dela. Foto: EPA

Ob jubileju bo 22-letna izjemno nadarjena študentka Kraljeve glasbene akademije v Londonu Isata Kanneh-Mason posnela album z njenimi deli, ki naj bi izšel v juliju.

Album mlade pianistke bo vključeval naslednje skladbe Clare Schumann: koncert za klavir (posnet z dirigentko Holly Mathieson in Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola), več solističnih klavirskih del ter njene tri romance za violino in klavir, ki jih bo Isata Kanneh-Mason posnela v sodelovanju z ameriško violinistko Eleno Urioste.

Pri 14 letih je napisala koncert za klavir

Leta 1819 v Leipzigu rojena Clara Schumann je bila izjemno nadarjena glasbenica, ki je prvi samostojni koncert izvedla pri 11 letih in danes velja za eno najboljših koncertnih pianistk 19. stoletja, je pa tudi skladala. Pri 14 letih je napisala koncert za klavir, podpisuje pa tudi več solističnih skladb za klavir in komorna dela. "Bila je umetnica s popolno tehniko in naravno, poduhovljeno interpretacijo," navaja Veliki svetovni biografski leksikon.

Spominska plošča na hiši, v kateri je živela družina Schumann. Foto: EPA

Mlado Isato Kanneh-Mason je pri Clari Schumann, kot je povedala, najbolj pritegnila "njena neizmerna moč". Poleg tega, da ji je uspelo dolgo gojiti uspešno koncertno kariero, kar je bilo skorajda nepredstavljivo za žensko njenega časa, je vzgajala veliko družino in se pogumno spoprijemala z nepredstavljivimi tragedijami, je spomnila mlada glasbenica. "Tudi jaz prihajam iz velike družine in se zavedam sreče, da sem že vse življenje obdana z močnimi in navdihujočimi ženskami," je dodala.

Pogosto je izvajala moževe skladbe in jih na ta način promovirala

Clara Schumann se je leta 1840 poročila z danes priznanim skladateljem Robertom Schumannom, ki je bil učenec njenega očeta, znanega pedagoga Friedricha Wiecka. Z njim je med letoma 1841 in 1854 imela osem otrok, od katerih jih je sedem preživelo. Duševno zdravje njenega moža pa je nato začela načenjati bolezen, zaradi katere je pri 46 letih pristal v psihiatrični ustanovi, kjer je ostal do smrti leta 1856. Glasbenica je bila primorana družino preživljati s koncertiranjem. Pogosto je izvajala moževe skladbe in jih na ta način promovirala, sama pa je sredi svojih tridesetih let skorajda prenehala komponirati.

Clara Schumann se je leta 1840 poročila z danes priznanim skladateljem Robertom Schumannom, ki je bil učenec njenega očeta, znanega pedagoga Friedricha Wiecka. Foto: Wikipedia

Robert Schumann se je zavedal, kako težko je bilo ustvarjanje glasbe za njegovo ženo. Nekoč je o tem zapisal: "Imeti otroke in moža, ki živi v kraljestvu domišljije, se ne sklada s komponiranjem. Na skladbah ne more redno delati in pogosto me muči misel, koliko izjemnih idej je izgubljenih, ker ji jih ne uspe izpisati." Ona pa je v zrelih letih nekoč dejala: "Nekoč sem verjela, da imam kreativni talent, a sem to idejo opustila; ženska si ne sme želeti skladanja. Doslej ni bilo še nobene, ki bi bila tega zmožna. Naj sem jaz tista?"

Zanimanje za njeno delo narašča šele v zadnjih letih

Clara Schumann pa danes velja za eno od skladateljic iz preteklosti, za katere strokovnjaki menijo, da so bile po krivici prezrte, zanimanje za njeno delo pa narašča šele v zadnjih letih. Koncertna pianistka in skladateljica Lucy Parham, ki ustvarja tudi knjigo Jaz, Clara, je izrazila navdušenje, da bodo njene skladbe končno zbrane na albumu in bo delo Clare Schumann, zaznamovano z edinstvenim slogom, vendarle prepoznano skozi mlajše generacije interpretov. Lucy Parham je sicer že posnela njene skladbe leta 1996, a tedaj za ta projekt nihče ni izkazal zanimanja.