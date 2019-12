Božični koncert se bo začel ob 19.30, potekal pa pod taktirko Marjana Grdadolnika.

Foto: Orkester Cantabile

Poleg instrumentalistov bosta na koncertu nastopila pevska solistka, sopranistka Mojca Bitenc Križaj in baritonist Domen Križaj. Na sporedu bodo dela od Johanna Sebastiana Bacha, Franza Leharja, Georgesa Bizeta in Čajkovskega do Henryka Wieniawskega, Emmericha Kalmana, Miroslava Vilharja in Andreja Missona, koncert pa bo uvedla krstna izvedba uverture na tradicionalno ljudsko božično pesem.

Čajkovski je v uverturi Romeo in Julija z vso širino slovanske duše ustvaril eno svojih najlepših simfoničnih del, ki bo obogatilo tudi letošnji praznični koncert. Sodobnejšo glasbo v programu koncerta zastopa Eric Whitacre, ki popelje v čas apokaliptičnih dogodkov. Nastopila bosta še mešana pevska zbora Adoramus in Crescendo.

Simfonični orkester Cantabile je pred občinstvo prvič stopil spomladi leta 2011, po petih sezonah pa postal prepoznaven doma in tudi v tujini.

Že uveljavljeni poklicni glasbeniki v orkestru prepoznavajo zrel glasbeni sestav, ki je kos izvedbam tudi zahtevnejših glasbenih del, mladi instrumentalisti in pevci pa z navdušenjem sprejmejo izziv igranja solističnih skladb ob spremljavi orkestra. To so priložnosti, ki so za mlade glasbenike pri njihovem zorenju v poklicne glasbenike še posebnega pomena.

Na repertoarju orkestra so tako skladbe klasičnih mojstrov vseh slogovnih obdobij kot tudi glasba za film, balet in druge zvrsti umetnosti. Z njim so kot solisti nastopili mnogi vrhunski umetniki in mladi perspektivni instrumentalisti. V sodelovanju s slovenskimi zbori pa pripravlja tudi vokalno-instrumentalne projekte. Njegov dirigent Grdadolnik je pedagog na Glasbeni šoli Logatec.