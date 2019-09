Začelo se bo z odprtjem fotografske razstave IZ-bor Iztoka Zupana in solističnim koncertom tolkalca Gala Furlana.

Petkovo dogajanje bo med drugim v znamenju tolkalca Zlatka Kaučiča in saksofonista Boštjana Simona. Foto: Iztok Zupan

Do petka in sobote, ko se obeta vrhunec letošnjega dogajanja, se bodo zvrstile različne festivalske vsebine na več prizoriščih, ki bodo džeza željnemu občinstvu na Koroškem odpirale nova vrata.

Festival slovenskega jazza, ki se letos predstavlja v 15. izvedbi, poteka na devetih prizoriščih. Prinaša 23 dogodkov, 12 koncertov, dva dneva delavnic, tri razstave, dve projekciji lastnih filmov in izid petega občasnika o slovenski džezovski glasbi Jazzopis, ki ga je uredila Nina Novak.

Glasba, ki jo prinaša Festival slovenskega jazza, bo odmevala na devetih prizoriščih. Foto: BoBo

Prizorišče današnjega dogajanja bo Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, nastopa v sredo za mlajše občinstvo zasedbe Stick Control bosta v ravenskem kulturnem centru, v četrtek se dogajanje seli v Štauharijo Koroškega pokrajinskega muzeja, v petek pa v glasbeni dom, kjer bo tudi letos za najmlajše potekala delavnica jazza, in KMKC Kompleks, kjer bo potekal vrhunec koncertnega dogajanja konec tedna.

Laibach v džezovski preobleki

V petek bosta s svojima zasedbama v KMKC Kompleks nastopila saksofonist Boštjan Simon in tolkalec Zlatko Kaučič. V soboto bo pianist in skladatelj Sašo Vollmaier preigraval skladbe skupine Laibach, za zaključek festivala pa bodo nato nastopili še Mario Vavti s svojo zasedbo in Goran Bojčevski kvintet.

Sobotno dogajanje bo odmevalo tudi na drugih ravenskih prizoriščih. Dopoldne bodo denimo na mestni tržnici in v okolici nastopili domača zasedba Dinozzavri ter skupina Dej še'n litro, v cerkvi sv. Egidija pa ob 18. uri vokalna skupina Bird-land.

V petek bodo na Ravnah odprli tudi fotografsko razstavo Nike Hölcl Praper in premierno predstavili film Zvoki Jazza - Jazz Ravne režiserja Uroša Zavodnika.