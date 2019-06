V Novi Gorici in okolici bodo poslušalci lahko prisluhnili saksofonu v različnih kontekstih klasičnih skladb, džeza in raznovrstnih drugih sodobnih slogov. Foto: BoBo

V mesto in bližnjo okolico festival prinaša koncertni del in izobraževalne vsebine pod mentorstvom priznanih imen iz sveta saksofona.

Dogajanje se začenja s tridnevno delavnico klasičnega saksofona, ki jo bosta vodila Jan Gričar in Nicolas Arsenijevic, oba nekdanja zmagovalca novogoriškega mednarodnega tekmovanja saksofonistov SAXGO.

Mojstrski tečaj improvizacije

V sredo bo tridnevno delavnico džezovskega saksofona začel tudi slovenski, v New Yorku živeči in priznani saksofonist Jure Pukl. Izobraževalni cikel pa bo sklenil Evan Parker, angleški saksofonist z enodnevnim mojstrskim tečajem improvizacije.

Organizatorje je razveselilo kar 40 prijavljenih udeležencev in udeleženk – 19 na delavnico klasičnega saksofona, devet na delavnico džezovskega saksofona in 12 na mojstrski tečaj improvizacije.

Eden od koncertov bo zvoke saksofona pripeljal na Grad Kromberk. Foto: BoBo

"Še posebej nas veseli tudi to, da starostno precej različni udeleženci prihajajo tako iz Slovenije kot tudi iz sosednjih Hrvaške in Italije," je na predstavitveni novinarski konferenci povedala direktorica Kulturnega doma Nova Gorica Pavla Jarc.

Vse izrazne posebnosti saksofona

Koncertno dogajanje letos prinaša sedem koncertov, ki so z izjemo zaključnega v amfiteatru Gradu Kromberk za poslušalce brezplačni. V Novi Gorici in okolici bodo poslušalci lahko prisluhnili saksofonu v različnih kontekstih klasičnih skladb, džeza in raznovrstnih drugih sodobnih slogov, v katerih se razkrivajo vse njegove izrazne posebnosti.

Na festivalu bodo na raznih lokacijah mesta in okolice nastopila velika imena saksofona, kot so Jan Kus & The Slavo Rican Assembly, Jan Gričar & Nicolas Arsenijevic, Marcelo Nisinman & Maja Lisac Barroso, Jure Pukl Trio z bobnarjem Howardom Curtisem in kontrabasistom Robertom Jukičem ter Evan Parker & Zlatko Kaučič. Festival bodo sklenili z velikim koncertom v amfiteatru Gradu Kromberk, kjer bo s svojim kvintetom nastopil ameriški altovski saksofonist Kenny Garrett.

Letos je pri pripravi festivala še sodeloval umetniški vodja Matjaž Drevenšek, tokrat že 16. zapored, prihodnje leto pa ga bosta nadomestila Boštjan Simon za džezovski saksofon in Jan Gričar za program klasičnega saksofona. "Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo vzgojiti mlado ekipo, ki ji brezmejno zaupam," je poudaril Drevenšek.