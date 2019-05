Peter Martinčič kot zapeljivi Mefisto. Foto: SNG Maribor/Tiberiu Marta

Gre za opero francoskega skladatelja Charlesa Gounoda, ki bo pod streho SNG-ja Maribor zaživela pod taktirko Gianluce Martinenghija in v režiji Piera Francesca Maestrinija.

Charles Gounod (1818–1893). Foto: Wikipedia

Gounodev Faust, katerega praizvedba je bila marca 1859 v Parizu, spada med najbolj priljubljena dela francoske operne literature nasploh. Skladatelj, ki ni skrival svoje fasciniranosti nad srednjeveško cerkveno mistiko, je s svojo glasbeno upodobitvijo Fausta po motivih tragedije Johanna Wolfganga Goetheja dosegel velik mednarodni uspeh in umetniški vrhunec.

Kot je izpostavila muzikologinja Manica Špendal: "Svojo popularnost dolguje predvsem spevnim melodijam v arijah in recitativom. Med vrhunce opere sodijo nedvomno tudi zborovski prizori, ki prispevajo k večji dinamiki opere, veliko priljubljenost pa uživata tudi valček v drugem dejanju in sedemstavčni baletni 'venček' Valpurgine noči."

Sabina Cvilak kot Marguerite. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta

Leta 1905 prvikrat na mariborskem odru

Po navedbah Špendalove delo posrečeno združuje značilnosti tako lirične, komične kakor tudi velike opere. V Mariboru so jo prvič uprizorili 14. marca 1905 v nemškem Mestnem gledališču, v slovenskem Narodnem gledališču v Mariboru pa decembra 1922, torej v času med obema svetovnima vojnama. Zadnjič in petič po drugi svetovni vojni so v Mariboru uprizorili Fausta v sezoni 2006/2007 v režiji Alessia Pizzecha.

V naslovni vlogi bosta nastopila Martin Sušnik in Tatsuya Kashi, v vlogi Mefista Peter Martinčič. Podeželsko dekle Marguerite bosta upodobili Sabina Cvilak in Andreja Zakonjšek Krt, Valentina bo odpel Jaka Mihelač, Siebel bo Jadranka Juras, Marta bo Dada Kladenik, Wagner pa Marko Mandir.

Scenografijo in oblikovanje videa podpisuje Juan Guillermo Nova, kostumografijo Luca Dall'Alpi, oblikovalec luči je Jean Paul Carradori. Zborovodkinja je Zsuzsa Budavari Novak, koreografija pa je delo Gaja Žmavca.

Premiera opere Faust bo drevi ob 19.30 v Veliki dvorani SNG-ja Maribor.