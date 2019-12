Pri izboru prazničnih melodij se jim bodo pridružili Oto Pestner, New Swing Quartet, Alenka Godec, Dinamitke, Uroš Perić & The Raelettes, Ditka in Borut Bučar. Dirigiral bo Patrik Greblo.

Radijska ansambla bosta praznično vzdušje pričarala z vznesenimi, božično obarvanimi skladbami. Foto: Sandi Fišer

Oto Pestner bo nastopil s svojimi zimzelenimi uspešnicami v praznični preobleki. Glasbenik z dušo Rayja Charlesa Uroš Perić bo popeljal v zlato obdobje bluesa, jazza in soula.

Nastopili bosta tudi kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka, ki si je z edinstvenim avtorskim pristopom na slovenskem glasbenem prizorišču ustvarila poseben prostor, ter Alenka Godec, ki je lani praznovala 30. obletnico glasbenega ustvarjanja.

V goste so povabili tudi tercet Dinamitke, ki ga poleg Alenke Godec sestavljata še Simona Vodopivec Franko in Damjana Golavšek. Pevke so sodelovale pri muzikalu Mamma Mia!, ki je navdušil svet in tudi občinstvo po Sloveniji.

V goste pa prihaja tudi legendarna vokalna skupina New Swing Quartet, ki je na velikem odru CD z revijskim orkestrom stala že lani ob svoji 50-letnici ter izvedla najlepše božične in duhovne pesmi. Nastopila bo v zasedbi, v kateri deluje od leta 1988: Oto Pestner, Dare Hering, Tomaž Kozlevčar in Marijan Petan.