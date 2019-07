Zasedba bo zaigrala tako lastne kot svetovno znane džezovske kompozicije.

Priznani ruski trobentač Vadim Eilenkrig je sodeloval v več džezovskih sestavih, pa tudi z več ruskimi simfoničnimi orkestri. Foto: Društvo Slovenija Rusija

Na čelu zasedbe je priznani ruski trobentač Vadim Eilenkrig. Glasbenika, ki se je rodil leta 1971 v Moskvi, je od otroštva naprej obdajala glasba. Oče je bil priznan saksofonist, mama pa učiteljica glasbe. Po končanem študiju glasbe na moskovski akademiji je igral v več dežzovskih sestavih, sodeloval je s skladateljema Anatolijem Krollom in Olegom Lundstremom in bil deset let solist moskovske džez zasedbe pod vodstvom Igorja Butmana.

V svoji karieri je sodeloval tudi z drugimi ruskimi simfoničnimi orkestri, kot sta Ruskim državnim orkestrom pod vodstvom Mikhaila Pletneva in Komornim orkestrom Moskovski virtuozi pod vodstvom Vladimirja Spivakova. Leta 2009 je v New Yorku posnel prvi album The Shadow of Your Smile, pri katerem je med drugim sodeloval s Hiramom Bullockom in Willom Leejem. Tri leta pozneje je sledil drugi album z naslovom Eilenkrig, pri katerem so sodelovali glasbeniki, kot so Alan Harris, Virgil Donatti, Igor Butman in Douglas Shreve.

Eilenkrig je tudi predavatelj na državni klasični akademiji Majmonid v Moskvi, mojstrske tečaje pa vodi tudi na državnem moskovskem konservatoriju.

Ljubljanski koncert pripravljata rusko veleposlaništvo v Sloveniji in Društvo Slovenija Rusija v sodelovanju z mestno vlado Moskve.