Sestri Lovell bosta pod imenom Larkin Poe nastopili 1. avgusta. Zaradi udarnega bluesovskega zvoka električnih kitar in kitarske tehnike bottleneck ju pogosto imenujejo kar "mlajši sestri bratov Allman". Foto: Festival Okarina

Festival se bo tako drevi začel na Blejskem gradu z zasedbo, ki je ujela bistvo španske ljudske glasbe, kot jo igrajo v vaseh, na veselicah in praznovanjih v pokrajini Castilla-La Mancha in širše.

Člani zasedbe Vigüela ustvarjajo glasbo z ljudskimi inštrumenti in kuhinjskimi pripomočki, kot so male kitare, kastanjete, bobni z obodom, membranofoni zambomba, triangli, rabel, lutnje, lončki, steklenice, možnarji in ponvice.

Srbske Legende z dolgo kilometrino

Na istem prizorišču bo v sredo nastopila srbska skupina Legende, ki je bila ustanovljena v Beogradu leta 1988 in je do danes izvedla že več kot tisoč koncertov.

Afrobeat zasedba Antibalas bo nastopila v četrtek, 25. julija. Foto: Festival Okarina/Michael Davis

Festival se bo po uvodni dvojici koncertov preselil na jezersko promenado, kjer so koncertni oder postavili že pred koncem prejšnjega tedna za Blejske dneve. Tam bo v četrtek nastopila ameriška afrobeat zasedba iz Brooklyna Antibalas, dan pozneje pa francosko-pakistanska glasbena naveza Markus & Shahzad Santoo Khan.

Za zadnjo julijsko soboto je napovedan koncert Ravida Kahalanija, ki bo nastopil s svojo zasedbo Yemen Blues, dan pozneje pa bo na jezerski promenadi mogoče slišati belgijsko zasedbo Panta Rhei.

Blejski podmladek v Gombačevi družbi

V ponedeljek, 29. julija, bo drugo polovico festivala uvedla glasba varovancev blejske glasbene šole Doremi, ki se jim bo pridružil Boštjan Gombač. Naslednji večer pa bo nebo nad Bledom rezala glasba udarnega francoskega bluzovskega tria Delgres, kakor so se izrazili organizatorji.

Eden največjih džezovskih pianistov

Na zadnji julijski dan bo mogoče slišati jamajškega džezovskega pianista Montyja Alexandra, nominiranca za nagrado grammy, ki ga je revija Rolling Stone uvrstila med 50 največjih džezovskih pianistov vseh časov.

Pianist Monty Alexander, ki bo na Okarini nastopil 31. julija, ima za sabo tudi sodelovanja s priznanimi imeni, kot so Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Clark Terry, Quincy Jones, Ernest Ranglin, Barbara Hendricks, Bill Cosby, Bobby McFerrin, Sly Dunbar in Robbie Shakespeare. Foto: Festival Okarina

Udarni sestrski tandem

Na prvi avgustovski dan bosta nastopili sestri Lovell pod imenom Larkin Poe z udarnim bluzovskim zvokom električnih kitar. Predzadnji dan letošnje Okarine bodo na oder stopili italijanski Canto Antico. V soboto, 3. avgusta, pa bo festival sklenil tunizijski džezist Dhafer Youssef.

Umetniški vodja festivala Okarina je Leo Ličof, za njegovo organizacijo pa skrbi Zavod za kulturo Bled. Vsi koncerti se začnejo ob 20.30 in so brezplačni, za koncerte na Blejskem gradu je edino treba kupiti vstopnico za grad.