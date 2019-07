Prizor s festivala Sajeta 2015. Foto: David Verlič/Sajeta

20. umetniški in glasbeni festival Sajeta se začenja danes, teden bodo uvedle projekcije v Kinu pod brezami, na sotočju Tolminke in Soče.

Do nedelje bo festival postregel z dvajsetimi koncerti in performansi raznolikih ustvarjalcev, ob filmskih projekcijah in razstavah pa bodo na kreativnem taboru v naravi potekale tudi delavnice, predavanja in pogovori.

Prakticiranje sodobnih ustvarjalnih praks

Sajeta vsako poletje za teden dni ustvarja razmere za prakticiranje sodobnih ustvarjalnih praks zunaj urbanih središč, kamor so tovrstne dejavnosti večinoma umeščene, so ob jubilejni izdaji poudarili organizatorji, ki se s skrbno izbranim mednarodnim programom trudijo ohranjati tudi butičnost festivala, ki že tradicionalno uvaja poletno glasbeno-festivalsko dogajanje v Tolminu.

Organizator Janez Leban pravi, da jim je uspelo v letošnji jubilejni izdaji skozi glasbeni program zajeti retrospektivni pregled razvoja festivala od prve izdaje do danes. Nastopajoče so izbirali tudi med tistimi, ki so na Sajeti že imeli vidnejše nastope, ena takih je lokalna zasedba Salamandra Salamandra ali pa Rambo Amadeus oziroma Svetski Mega Car, ki je pred devetimi leti do zadnjega kotička zapolnil Sotočje.

Krautrock velikani faUSt in Jazz Punt Big Band

Vsako leto poskušajo predstaviti tudi katerega od kultnih nemških izvajalcev iz 60. oziroma 70. let minulega stoletja. Letos bodo to legendarni krautrock velikani faUSt, ki so že v začetku 70. let nase opozorili kot ena bolj inovativnih skupin v zgodovini popularne glasbe.

V žanrsko neopredeljivem programu bodo nastopili lokalni Jazz Punt Big Band, ki bodo v poklon Sajeti zaigrali po notah pionirjev sodobne elektronske glasbe Kraftwerk, za sklep festivala pa na Sotočje prihaja ena vidnejših predstavnic samosvojega grlenega petja Sainkho Namtchylak.

Glavni glasbeni program Sajete bo ponovno zaokrožen z obilo spremljevalnih vsebin: kreativnimi delavnicami, predavanji, debatami, performansi, razstavami, filmskimi projekcijami ter programom za najmlajše.