Gre za tekmovanje, ki podpira mlade koncertne pianiste in poteka vsaki dve leti na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.

Klavirja se uči od svojega petega leta

Na tekmovanju so sodelovali študenti z glasbenih univerz na Dunaju in v Gradcu, salzburškega Mozarteuma in Univerze Brückner v Linzu. Tekmovanje je potekalo prejšnji teden v obliki predizbora in finala, v katerega so se uvrstili trije najboljši pianisti po presoji sedemčlanske žirije profesorjev z avstrijskih univerz.

Kamplet se klavirja uči od svojega petega leta. Do 15. leta je prejel več kot 20 prvih in posebnih nagrad na klavirskih tekmovanjih v Sloveniji in v tujini, v času študija pa nagrade na več kot desetih klavirskih tekmovanjih. Po maturi na II. gimnaziji in Konservatoriju za glasbo v Mariboru je opravil sprejemni izpit na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pri slovaški pianistki in profesorici Zuzani Niederdorfer. Delal je tudi z njenim možem Ottom, učencem slovitega Vladimirja Aškenazija, poroča Večer.

Večkrat je solistično nastopil z orkestrom

Sodeloval je na več glasbenih festivalih po Sloveniji in večkrat solistično nastopil z orkestrom. Med nagradami, ki jih je prejel v tujini, so prva nagrada na mednarodnem tekmovanju T.

Holmar v Malborghettu v Italiji, prva nagrada na mednarodnem tekmovanju Grand prize Virtuoso v Londonu, prva in posebna nagrada na tekmovanju Jurica Murai v Varaždinu, zmaga na mednarodnem tekmovanju Forum per tasti v Banski Bistrici na Slovaškem, prva nagrada na mednarodnem tekmovanju rimske glasbene akademije in zmaga na mednarodnem tekmovanju Euregio v Geilenkirchnu v Nemčiji.