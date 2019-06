Nenad Firšt je s svojimi deli pogosto na številnih kompilacijskih ploščah najboljših slovenskih solistov in komornih skupin ter tudi simfoničnih orkestrov. Njegove skladbe pa pogosto izvajajo tudi hrvaški umetniki, med drugim piše v utemeljitvi nagrade. Foto: Glasbena mladina Slovenije

Iz opusa Nenada Firšta med desetimi deli za solo godala najbolj izstopa največkrat izvajana in posneta skladba za violino Something Wild. Utemeljitev Društva slovenskih skladateljev (DSS) izpostavlja tudi številna dela z godali, štiri godalne kvartete, veliko del za violino in klavir, violo in klavir, violončelo in klavir. Nekaj je tudi nenavadnih zasedb, kot so dve violini in kontrabas, tri viole, štiri violine – med njimi tudi skladba Vzhodna vrata za šest kontrabasov.

Firšt, ki je tudi trenutni predsednik DSS-ja, je ustvaril tudi več del za solistična godala s simfoničnim ali godalnim orkestrom – Koncert za violino in simfonični orkester, Koncert za violončelo in orkester, Concertino za kontrabas in komorni orkester, Koncert za violino, violončelo in komorni orkester.

Natančen in nikoli prenasičen

"Skladatelj izkorišča vse barvne in zvokovne možnosti godal, pogosto s kratkimi, ostrimi domislicami, ki jih na drugi strani omili s toplo zvočnostjo godal. Njegov neposredni glasbeni izraz je tako močan, da kljub atonalnosti prepriča vsakega poslušalca. V njegovih delih so pogosto skrita globlja razmišljanja, kar pa iz naslovov ni vedno razvidno. Nikoli prenasičen, natančen, pogosto v zaokroženi obliki izrabi intenzivno moč glasbil in z muzikantsko predanostjo oblikuje razdelane melodične linije," še beremo v utemeljitvi.

Njegove skladbe so bile izvedene na 18 domačih in 30 tujih festivalih, od Celja do Ljubljane ter od Dunaja do Londona, na Tajskem in v Koreji. Ob tem pa Firštov opus skoraj 200 skladb vsebuje še dela za godalni orkester z različnimi solističnimi instrumenti, nekaj zborovskih skladb, vokalno-instrumentalna dela in simfonična dela.

Stalna spremljevalka violina

Leta 1964 v Zagrebu rojeni Nenad Firšt je po srednji glasbeni šoli Pavla Markovca šolanje nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani, tako na oddelku za kompozicijo v razredu profesorja Daneta Škerla kot violino v razredu profesorja Roka Klopčiča. Violina ga je spremljala vseskozi – od igranja v godalnem kvartetu Sebastian med letoma 1982 in 1992 do umetniškega vodenja in dirigiranja Celjskemu godalnemu orkestru od leta 1989. Iz kompozicije se je dodatno izpopolnjeval na mednarodnih tečajih doma in v tujini.

Firšt je bil med drugim umetniški vodja in predavatelj na številnih taborih, tečajih in poletnih šolah. Velik pečat je pustil tudi kot vodja Mednarodnega pevskega festivala v Celju, kjer živi, ter kot predsednik DSS-ja. Med nagradami in priznanji, ki jih je prejel, omenimo nagrado Prešernovega sklada iz leta 2009, ki so mu jo podelili za skladateljski opus zadnjih dveh let.