Prodana pisma je Cohen svoji muzi Marianne Ihlen pošiljal med letoma 1960 in 1979. Foto: Christie's

Za pisma so iztržili 876.000 dolarjev (približno 765.000 evrov), pričakovano prodajno vrednost pa so na dražbi presegli tudi številni predmeti, ki so bili nekoč last tega velikega kanadskega kantavtorja.

Pred dražbo so pričakovano največ pozornosti pritegnila prav pisma. Izpovedi pevca so neke vrste dokument ene največjih ljubezenskih zgodb tedanje generacije, Cohen pa jih je Marianne pisal med letoma 1960 in 1979, v ključnih letih glasbenikove kariere. Za eno od pisem so pričakovali, da bo na dražbi doseglo ceno 10.000 dolarjev, na koncu pa je bilo prodano za 56.250 dolarjev (49.000 evrov).

A največji znesek je dosegel bronasti zvon, ki je visel v domu glasbenika in njegove muze na grškem otoku Hydra. Zvon je bil najprej Mariannina last, a je dolga leta stal na Leonardovi mizi, kjer je navdihnil tudi najbrž najslavnejši verz v njegovi karieri. Omembo zvona je vključil v refren pesmi Anthem s prelomnega albuma The Future leta 1992. "Razpoka, v vsem je razpoka, tako pride noter svetloba." Ocenjena vrednost zvona je bila 12.000 dolarjev, na koncu pa je bil prodan za kar 81.250 dolarjev (70.867 evrov).

Marianne Ihlen je bila navdih več Cohenovim skladbam, med drugim seveda So Long, Marianne, a tudi Bird on the Wire in Hey, That’s No Way to Say Goodbye. Prav ona je bila tista, ki je Cohenu vdihnila samozavest, da si je upal nastopati pred občinstvom. Pisma so bila odposlana s Hydre, iz New Yorka, Tel Aviva in Havane.

Iz Hydre, kjer sta se v 60. letih spoznala, sta se zaljubljenca preselila v Montreal, a sta se razšla, ker jo je Cohen varal, med drugim z zvezdami, kot sta bili Joni Mitchell in Janis Joplin. Kljub vsemu sta ostala prijatelja, oba pa umrla leta 2016, v razmaku zgolj treh mesecev. Najprej je, v 82. letu starosti, boj za levkemijo julija tega leta izgubila Marianne. Cohen pa ji pred njeno smrtjo poslala ganljivo pismo, v kateri se je poslovil od svoje "stare prijateljice in neskončne ljubezni." Sam je umrl novembra istega leta, pri starosti 82 let.

O njuni ljubezni pripoveduje tudi nov dokumentarni film Marianne & Leonard: Words of Love, ki so ga januarja premierno predstavili na festivalu Sundance.