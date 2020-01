Pozabili seveda ne bodo tudi na 250-letnico rojstva velikega nemškega simfonika in glasbenega humanista Ludwiga van Beethovna, ki je obarvala tudi spored letošnjega novoletnega koncerta kultnih Dunajskih filharmonikov.

Koncert se bo ob 18.00 začel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Foto: Slovenska Filharmonija/Andraž Kobe

Kakšna bo prihodnost človeštva?

Tokratni koncert so filharmoniki programsko zasnovali na ideji dveh "kapitalnih" del izraelskega zgodovinarja, misleca in pisatelja Yuvala Hararija, ki zadnjih nekaj let kraljuje na vrhu svetovnih lestvic najbolje prodajane literature. (Tudi v Sloveniji sta njegovi deli Sapiens – Kratka zgodovina človeštva in Homo Deus – Kratka zgodovina prihodnosti sta odlično prodajani ter v knjižnicah ves čas izposojeni, enako pot ubira njegova zadnja uspešnica 21 nasvetov za 21. stoletje.)

Mimogrede: motivi Hararijevih besedil bodo predstavljeni tudi v veliki gledališki koprodukciji 2020, ki bo v sodelovanju med SNG Drama Ljubljana, Mestnim gledališčem ljubljanskim in CD v režiji Ivice Buljana premierno uprizorjena konec januarja.

Od Kubricka do "lepe modre Donave"

Druga rdeča nit koncerta bo Beethoven z odlomki iz njegovih Simfonij št. 6 in 9, ob tem pa bo mogoče slišati še vrsto glasbenih uspešnic in klasičnih skladb, ki so jih v svojih filmih na posebno domiseln način uporabili režiserji Stanley Kubrick v Odiseji 2001, Luc Besson v Petem elementu in Steven Spielberg v Schindlerjevem seznamu, denimo znameniti valček Na lepi modri Donavi Johanna Straussa mlajšega.

Orkester in Zbor SF bo vodil nemški dirigent Philipp von Steinaecker, ki je z letošnjo sezono postal stalni gostujoči dirigent. Nastopili bodo še Komorni zbor Megaron, sopranistka Nika Gorič, baritonist Jaka Mihelač in violinist Miran Kolbl.