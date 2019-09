Letošnja, 17., izvedba prinaša pet koncertov mednarodno uveljavljenih izvajalcev. Nocoj bodo nastopili Marko Črnčec, Aljoša Jerič in Igor Lumpert. Glasbeniki se bodo predstavili s kratkim solističnim programom, nato bodo izvedli še skupni program.

Marko Črnčec, ki ustvarja v New Yorku, je samo letos izdal dva albuma. Foto: MGML/Aljoša Videtič

Skladatelj in pianist Marko Črnčec trenutno živi v New Yorku. Sodeloval je s številnimi velikimi imeni svetovnega džezovskega prizorišča, kot so Bob Mintzer, Seamus Blake, Michael Philip Mossman in Marcus Gilmore. Izdal je pet avtorskih plošč, ki so prejele odlične mednarodne kritike. Njegov album Devotion (Whirlwind Recordings, 2014) je bil po mnenju džezovske publikacije All About Jazz ena izmed dvajset najboljših džezovskih plošč v letu 2014. V letu 2019 je izdal albuma Place to Live in The Brooklyn Sessions.

Bobnar in tolkalec Aljoša Jerič je po diplomi na tržaškem konservatoriju znanje s področja džeza in afro-kubanske glasbe nabiral na potovanjih v New Yorku in Havani. Tu se je učil od glasbenikov, kot so Reggie Workman, Jimmy Cobb, Nat Adderley in Victor Lewis. Od leta 2003 znova živi v Sloveniji in poučuje tolkala na Glasbeni šoli Koper. Med njegovimi sodelovanji velja omeniti igranje z Markom Turnerjem, Duškom Gojkovićem, Rachel Gould, Danilom Gallom in Marcom Abramsom, so zapisali organizatorji.

Saksofonist, aranžer, glasbeni režiser, producent, pedagog in skladatelj Igor Lumpert, ki že 19 let živi in ustvarja v New Yorku, je sodeloval z glasbeniki, kot so Robert Glasper, John Abercrombie, Reggae Workman, Ben Monder, Drew Gress, Matt Brewer in Damion Reid. Skladateljsko nadarjenost je dokazal na pred kratkim sklenjeni svetovni turneji s svojo skupino Innertextures, s katero je za založbo Clean Feed posnel zgoščenko Eleven.

V torek se bodo predstavili Kodaly Spicy Jazz in Denis Beganovič trio. Prvi so mlada madžarska zasedba, katere člani so dejavni v različnih glasbenih skupinah in nastopajo tako doma kot v tujini. Cilj projekta Kodaly Spicy Jazz je omogočiti mladim, da znova spoznajo glasbeno zapuščino Zoltana Kodalya, ki je z odkritjem tradicionalnih ljudskih pesmi in uporabo njihovih elementov v džezu zaznamoval glasbeno prizorišče 20. stoletja. Kvartet Kodaly Spicy Jazz je ustvaril nove priredbe Kodalyjevih ljudskih pesmi in jih "začinil" po svoje.

Glasbenik, skladatelj, producent in multiinstrumentalist Denis Beganovič bo s triom predstavil svoje najnovejše skladbe s prihajajočega albuma Senses. Trio sestavljata še Mario Babojelič (klasična kitara in efekti) in kontrabasist Peter Smrdel. Avtor album Senses opisuje kot osebno-intimen, ambientalen. Skladbe so nastajale lansko jesen in zimo, vsebinski okvir albuma so sanje in letni časi, so še zapisali organizatorji.

Ciklus Sound Explicit je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. zasnoval v letu 2003, da bi podprli neodvisno raziskovanje in kreativno ustvarjanje na področju zvočnih umetnosti, ki so redkeje zastopane v slovenskih programskih shemah. Predstavlja številne premiere, nekateri nastopi pa so enkratni dogodki.