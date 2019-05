Koncerte pripravljajo v sodelovanju s tretjim programom Radia Slovenija pa jih bodo posneli in nato predvajali v rednem programu radia. Foto: BoBo

Prvi koncert bo na sporedu danes ob 19.30, ko bo v dvorani Marjana Kozine nastopil Trobilni ansambel Slovenske filharmonije. Ta je nastal leta 2002 na pobudo trobilcev filharmoničnega orkestra. Ansambel redno koncertira tako po Sloveniji kot tujini, v preteklih treh sezonah je priredil tudi samostojni cikel v SF-ju. Njegov repertoar obsega številne priredbe iz različnih stilnih obdobij in priredbe po originalnih skladbah za trobila.

Kot umetniški vodja se mu bo pridružil trobentač Thomas Hugh Poulson, član ansambla Stockholm Chamber Brass, ki se bo predstavil tudi kot skladatelj. Na programu bodo še dela Anthonyja Ploga, Nine Šenk, Michaela Nymana in Jana Koetsierja.

Naslednji štirje koncerti, 22. septembra, 13. oktobra, 24. novembra in 22. decembra, bodo matinejski. Začeli se bodo ob 11. uri v Slovenski filharmoniji, v sodelovanju s tretjim programom Radia Slovenija pa jih bodo posneli in nato predvajali v rednem programu radia. Dostopni bodo tudi v arhivu Multimedijskega centra RTV Slovenija.

SiBRASS je po besedah organizatorjev edinstvena platforma, osredotočena na vztrajno uresničevanje odličnosti in povezovanje ter prepletanje glasbenih ustvarjalcev, poustvarjalcev ter poslušalcev". Tudi v tretji koncertni sezoni bo povezala vrhunske poustvarjalce - trobilce s poslušalci, željnimi tehtnega in atraktivnega programa. Koncerti so brezplačni, s serijo pa želijo občinstvu predstaviti tehtno zastavljene koncertne programe, ki stremijo k širokemu naboru glasbenih praks in vpeljevanju novosti.