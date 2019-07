Art Neville (17. december 1937–22. julij 2019). Foto: Wikipedia Commons

Leta 1937 v New Orleansu v ameriški zvezni državi Louisiana rojeni pianist in pevec Art Neville, znan tudi kot Poppa Funk, se je lani decembra upokojil. Napoved o tem koraku je javnosti sporočil na 100. rojstni dan enega od svojih vzornikov, bluzovskega pevca in pianista, znanega kot Profesor Longhair. Sicer pa je bil Neville v mladih letih tudi velik ljubitelj Fats Domina.

Himna karnevala Mardi Grasa

Neville se je že kot srednješolec v poznih 50. letih preteklega stoletja s skupino Hawkettes, v kateri mu je pripadla vloga pevca, zavihtel na glasbene lestvice s pesmijo Mardi Gras Mambo. Pesem tudi več kot šest desetletij pozneje še zmeraj velja za himno tega karnevala.

Konec 50. let se je pridružil ameriški mornarici, nato pa je takoj po vrnitvi leta 1962 ustanovil zasedbo Neville Sounds, ki se je sčasoma preimenovala v Meters in se v zgodovino zapisala kot ena izmed pionirjev funka. V drugi polovici 70. let je z brati Aaronom, Charlesom, Cyrilom in Ivanom ustanovil Neville Brothers. Leta 1989 je zasedba dosegla svoj največji komercialni uspeh z albumom Yellow Moon, ki ga je produciral Daniel Lanois. Skladba Healing Chants tega albuma je Neville Brothers tistega leta prinesla grammy za najboljšo pop instrumentalno izvedbo.

Vse od njihovega prvega albuma v letu 1978 in kljub vmesnemu zatišju v 90. letih in prvem desetletju novega tisočletja ter z vrnitnijo v letu 2004 glasba Neville Brothers ostaja med najpriljubljenejšimi pri zasedbah, ki preigravajo funk in sorodne žanre, piše Variety.

Vendar je Art Neville na glasbeno sceno najbolj vplival z zasedbo Meters, s katero je bil dejaven tako pred ustanovitvijo Neville Brothers kot tudi pozneje. Meters so obstajali med letoma 1964 in 1977, nato pa so se znova združili za nekaj nastopov v drugem desetletju 21. stoletja. Uspešnice, kakršni sta Cissy Strut in Fire On The Bayou, pa so jih ustoličile za ene izmed pionirjev funka.

V letu 1996 je Nevillu sodelovanje z Buddyjem Guyjem, Dr. Johnom, Ericom Claptonom, B. B. Kingom, Bonnie Raitt, Jimmijem Vaughanom in Robertom Crayjem prineslo grammy za najboljšo rockovsko izvedbo, in sicer za SRV Shuffle, poklon bluzovskemu glasbeniku Stevieju Rayu Vaughanu v letu poprej.

Skozi kariero je Art Neville med drugim sodeloval še z imeni, kot so Labelle (tudi pri uspešnici Lady Marmalade), Paulom McCartneyjem, Leejem Dorseyjem, Robertom Palmerjem ter tudi z že omenjenima Dr. Johnom in Professor Longhairom.

"Zmeraj vračal domov na Valence Street"

Kent Sorrell, menedžer Arta Nevilla, je potrdil, da je glasbenik umrl v ponedeljek. "Bilo je spokojno," je povedal za neworleanški portal Nola.com. "Umrl je doma ob svoji ženi Lorraine. Tolikokrat je bil na turnejah po svetu, vendar se je zmeraj vračal domov na Valence Street."

Vzrok smrti za zdaj še ni znan, je pa glasbenikova lanska upokojitev sledila zapletom po operaciji hrbta in spoprijemanju z drugimi zdravstvenimi težavami.