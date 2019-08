Henri Belolo (1936–2019). Foto: Discogs

Novico o smrti v Casablanci leta 1936 rojenega Henrija Belola je na svojem profilu na Twitterju sporočila francoska agencija za glasbene avtorske pravice Sacem.

Belolo je bil eden od pionirjev diskogibanja poznih 70. let preteklega stoletja. S francoskim kolegom Jacquesom Moralijem, s katerim sta bila dejavna pod imenom Can't Stop Productions, sta v domovini žela uspehe že z izdajami pri svoji založbi Carabine.

Po družni selitvi v New York leta 1973 sta najprej ustanovila trio Ritchie Family, ki ga je v izvorni postavitvi sestavljala trojica pevk. Tri leta po nastanku zasedbe je ta posnela svojo prvo svetovno uspešnico, naslovljeno The Best Disco in Town.

Zasedba Village People leta 1979. Foto: AP

Prelomni Village People

Šestčlansko zasedbo Village People sta z Moralijem ustanovila skupaj z njenim glavnim pevcem Victorjem Willisom leta 1977. Z upodabljanjem mišičastih in možatih likov policista, gradbenega delavca, kavboja, ameriškega staroselca, vojaka in motorista je skupina postala ikona popkulture, njihova skladba Y. M. C. A. pa je postala himna LGBT-skupnosti.

V nasprotju s sodelavcem Belolo ni bil istospolno usmerjen, vendar je v gejevski podobi zasedbe videl način utelešenja določenega "žurerskega" duha. Ime skupine se nanaša na Greenwich Village v New Yorku, pogosto imenovanem zgolj The Village, torej predel, ki je bil takrat znan po visokem odstotku gejevske populacije.

Sicer pa je bil Henri Belolo večinoma dejaven kot avtor glasbe in producent ter je le poredko pisal tudi besedila za pesmi, vendar jih je tudi takrat večinoma napisal v francoščini in so ji nato prevedli v angleščino.

Zlata leta plesne glasbe

Skladba Y. M. C. A. je leta 1978 izšla kot edini singel z njihovega tretjega studijskega albuma Cruisin' in se v začetku naslednjega leta prebila na drugo mesto Billboardove lestvice. Na prvem mestu sta v tistem času kraljevali skladbi Le Freak diskozasedbe Chick in Do Ya Think I'm Sexy? Roda Stewarda. Na prvo mesto lestvic se je zavihtela v Veliki Britaniji, singel pa je postal eden izmed zgolj 40 singlov, ki so jih v fizični obliki prodali po svetu v nakladi več kot 10 milijonov izvodov.

Pesem je mogoče še danes slišati pogosto, še posebej na množičnih prireditvah tako v ZDA kot Evropi, kjer se množice pridružijo izvajanju koreografije z rokami, pri čemer se izpisujejo črke iz njenega naslova. (YMCA je sicer okrajšava za Young Men's Christian Association oziroma Združenje mladih moških kristjanov.)

40.000 parov rok pleše na Y. M. C. A.

VH1 je pesem uvrstil na svoj seznam 100 največjih plesnih uspešnic prejšnjega stoletja, leta 2009 pa se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, ko je v El Passu v ameriški zvezni državi Teksas 44.000 ljudi na pesem sinhrono izvajalo pripadajočo koreografijo.

Po Y. M. C. A. je sledilo še več svetovnih uspešnic, kot so In the Navy, Go West in Macho Man. Člani Village People so se razšli leta 1985, vendar se je skupina znova obudila že čez dve leti in je dejavna še danes, skozi leta pa se je sestava njenega šestglavega članstva spreminjala.

Tudi hiphop in house

V začetku 80. let sta Belolo in Morali s francosko zasedbo Break Machine pripomogla k popularizaciji kulture hiphopa v Evropi, poleg tega pa je njuna glasbena založba Scorpio Music desetletje pozneje odigralapomembno vlogo pri zmagoslavnem pohodu houseglasbe v Franciji.

Leta 1947 prav tako v Moroku rojeni Jacques Morali, ki je znan tudi kot avtor nekaterih pesmi za pevko Cher, je umrl že leta 1991 za posledicami aidsa.

Henri Belolo, ki je bil kot glasbeni producent dejaven vse do konca, je umrl 5. avgusta. Novico je potrdil njegov sin Stephane Belolo, ki je prav tako glasbenik, še navaja francoska tiskovna agencija AFP.