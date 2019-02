Mark Hollis (1955-2019). Foto: IMDb

Leta 1955 rojeni Mark Hollis je zasedbo Talk Talk ustanovil leta 1981 skupaj z bobnarjem Leejem Larrisom, basistom Paulom Webbom in klaviaturistom Simonom Brennerjem. Zgodnje uspehe so poželi v vodah sintpopa s singli Talk Talk, It’s My Life in Such a Shame, v tistem času so koncertirali med drugim tudi z Duran Duran.

Začetki zasedbe so bili v vodah sintpopa. Foto: IMDb

Uspeh v dveh povsem različnih žanrih

Pesmi Today in Talk Talk, ki sta izšli na njihovem dolgometražnem prvencu The Party’s Over v letu 1982 sta se uvrstili na glasbene lestvice po svetu, dve leti kasneje je izšel še uspešnejši album It's My Life. Naslovna pesem je postala njihov najbolje prodajani singel v ZDA, singel Sucha Shame pa se je uvrstil na vrhnja mesta lestvic v več evropskih državah.

Sicer pa za to zasedbo velja, da je ena redkih, ki je dosegla uspeh v dveh povsem različnih žanrih. Na svojem tretjem albumu The Color of Spring iz leta 1986 so Talk Talk začeli eksperimentirati z novo zvočno usmeritvijo, ubrali so improvizatorski pristop k snemanju. Ta usmeritev je kasneje postala znana kot postrock, v celoti pa so se ji zapisali z zadnjima dvema albumoma: Spirit of Eden iz leta 1988 in Laughing Stock, ki je izšel tri leta kasneje.

Eksperimentalne snemalne seanse v temi

Mnogi zvoki, ki so se znašli na teh zadnjih izdajah so bili "posneti po naključju, nesreči in urah preizkušanja vsake možne zamisli," navaja portal Consequence of Sound. Snemanje albuma Laughing Stock naj bi bilo še posebej naporno, Hollis naj bi se namreč izoliral v temni sobi brez ur. K njemu so na snemalne seanse rotirajoče prihajali gostujoči glasbeniki, ki v času snemanja niso bili deležni dnevne svetlobe.

Sodobni in vplivni mojstrovini

Albuma Spirit of Eden in Laughing Stock se dandanes večinoma označuje za sodobni mojstrovini, ki sta v veliki meri vplivali na izvajalce, kot so Radiohead, Sigur Rós, Portishead in Mogwai.

Talk Talk je obstajala zgolj med letoma 1981 in 1992, vendar je močno vplivala na današnje izvajalce, kot so Radiohead, Sigur Rós, Portishead in Mogwai.. Foto: IMDb

Hollisove improvizacijske tehnike snemanja in tolikšno posvečanje detajlom pa so zasedbi pravzaprav onemogočili, da bi se podali na turnejo. "Za velik delež teh stvari bi bilo neizvedljivo, da bi jih sploh kdaj lahko igral ... ker ne bi vedel, kako," je dejal po izidu albuma Spirt of Eden.

"Povsem možno najtišja in najintimnejša plošča, kar jih je kdaj koli bilo izdanih"

Zasedba se je razšla leta 1992, šest let po tem je Hollis izdal samotni album, naslovljen kar Mark Hollis. Publikacija All Music je album označila za "povsem možno najtišjo in najintimnejšo ploščo, kar jih je kdaj koli bilo izdanih." Po tej izdaji se je v veliki meri umaknil iz glasbene dejavnosti, njegovo zadnjo stvaritev je bilo mogoče slišati leta 2012 v seriji Showtime Boss.

Svojo odločitev za umik iz glasbenih vod je po pisanju publikacije NME pojasnil z besedami: "Tako sem se odločil zaradi svoje družine. Morda so drugi sposobni tega, vendar ne morem biti na turneji in biti hkrati dober oče."

"Za velik delež teh stvari bi bilo neizvedljivo, da bi jih sploh kdaj lahko igral ... ker ne bi vedel, kako," je dejal Hollis po izidu albuma Spirt of Eden. Foto: IMDb

Vzrok smrti 64 letnega Marka Hollisa za zdaj še ni znan, so se pa mu z zapisi na svojih profilih na družbenih omrežjih poklonili med drugim tudi njegovi nekdanji sodelavci.

Basist Webb, znan kot Rustin Man, ki je zasedbo zapustil po albumu Spirit of Eden, je zapisal: "Zelo sem šokiran in razžaloščen ob novici o smrti Marka Hollisa. Glasbeno je bil genij, bila sta čast in privilegij biti v skupini z njim. Marka nisem videl več let, vendar sem podobno kot mnogi glasbeniki naše generacije bil globoko pod vplivom njegovih glasbenih idej. Vedel je, kako ustvariti globino občutka z zvokom in prostorom kot noben drug. Bil je eden od velikih, če ne največji."



Simon Le Bon, frontmen še zmeraj dejavnih Duran Duran, pa je ob Hollisovem slovesu objavil zapis: "Nam, Duran Duran, je zelo hudo ob spoznanju, da je umrl eden od velikih glasbenih inovatorjev Mark Hollis. Skupina Talk Talk, ki jo je soustanovil in vodil, je bila z nami na turneji leta 1982; to je bila ogromna in zelo zabavna izkušnja. Mark je bil glavni avtor nekaterih resnično odličnih pesmi, med drugim It's My Life in Sucha Shame. Leta 1988 je izšel izjemen album Spirit of Eden. Spominjali se bomo njegovega talenta in njegova glasba bo še naprej živela."



Talk Talk - Such A Shame

Talk Talk - It´s My Life

Talk Talk - Talk Talk

Talk Talk - After the Flood