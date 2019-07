Klavdij Koloini (1939–2019). Foto: Slavko Nemec/ arhiv MoPZ Srečko Kosovel Ajdovščina

Pod njegovo taktirko so prepevali številni slovenski pevski zbori, med drugim PAZ Vinko Vodopivec, MePZ France Bevk iz Prvačine, MePZ Primorje iz Ajdovščine in predvsem Pevski zbor Lipa Ajdovščina. Posebej pomembno je njegovo delovanje na čelu Moškega pevskega zbora Srečko Kosovel iz Ajdovščine, s katerim je dosegel visoke uvrstitve tako na domačih kot tujih tekmovanjih, zbor pa se je uvrstil med vidnejše slovenske moške pevske zbore.

Koloini je živel v Vipavskem Križu, na Primorskem pa so ga v splošnem poznali kot karizmatično osebo. Nekaj časa je deloval tudi kot predsednik Pevske zveze, bil je ravnatelj Glasbene šole Ajdovščina, tajnik ZKO in KS Ajdovščina ter tajnik ZKO Nova Gorica. Deloval je tudi kot organizator raznih pevskih manifestacij – tudi njegovim zaslugam gre pripisati uresničitev mednarodnega festivala Revolucija in glasba ter revija Primorska poje.

MoPZ Srečko Kosovel iz Ajdovščine je dolga leta veljal za najboljši slovenski moški pevski zbor. Foto: Slavko Nemec/arhiv MoPZ Srečko Kosovel Ajdovščina

Koloini, je bil tudi eden izmed utemeljiteljev Združenja pevskih zborov Primorske in tajnik te zveze od ustanovitve naprej, bil pa je tudi eden izmedpobudnikov, da je skladatelj Rado Simoniti uglasbil skladbo Vstajenje Primorske.

Za svoje delo je bil tudi nagrajen – prejel je zlato Gallusovo odličje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.