Fanika Požek (1947–2019). Foto: RTV Slovenija

Skoraj ponarodela Deželica sonca in grozdja

Fanika Požek se je rodila 16. oktobra 1947 in je v domači Beli krajini veljala za ljudsko pesnico. Pri vsega 15 letih je napisala besedilo pesmi Deželica sonca in grozdja, ki velja za eno največjih uspešnic Tria Lojzeta Slaka in je že skoraj ponarodela.

Fanika Požek: Deželica sonca in grozdja Deželica sonca in grozdja,

ti meni najdražji si kraj.

Vedno, ko daleč bom z doma,

rad se bom vračal nazaj.

Na hribčkih se hrami bleščijo,

bele tam breze šume.

Nageljni v oknih dehtijo,

ko lastovke spet prilete.

Na jesen, ko listje odpada,

sladko nam grozdje zori.

Vino iz mošta postaja,

vinski se praznik slavi.

Mnogokratno ovenčana avtorica

Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, pravzaprav v Sloveniji ni bilo festivala, na katerem je ne bi ovenčali. Prejela je tudi nagrado dr. Feryja Souvana za življenjsko delo in nagrado Marjana Stareta za kakovostno pisanje besedil.

Avtorica s svojo knjigo Dozorele sanje. Foto: Rudi Vlašič

Opus, zbran v knjigi Dozorele sanje

Požkovi, ki je živela v Črnomlju, je domača občina leta 2007 podelila Župančičevo plaketo, največje občinsko priznanje za področje literarnega ustvarjanja.

Ta nagrada je avtorico spodbudila k izdaji knjige Dozorele sanje, v kateri je vsaj delno zbran ves njen opus.

Fanika Požek se je poslovila v 72. letu starosti.