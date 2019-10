Jessye Norman (15. september 1945-30. september 2019). Foto: EPA

Leta 2014 je objavila memoare z naslovom Stand Up Straight and Sing! Foto: Amazon

Leta 1945 v mestu Augusta v ameriški zvezni državi Georgia rojena Jessye Norman je izhajala iz glasbene družine. Tako mama kot babica sta bili pianistki, oče je bil pevec, sama pa je med odraščanjem prepevala v cerkvenem zboru.

Po diplomi leta 1967 na konzervatoriju Peabody v Baltimoru in univerzi v Michiganu je prejela štipendijo za študij petja na washingtonski univerzi Howard.

Operni debi z delom Richarda Wagnerja

Kot operna pevka je prvikrat nastopila v Berlinu leta 1969 kot Elisabeth v operi Tannhäuser Richarda Wagnerja. Sledilo je več pomembnih vlog, med drugim naslovna vloga v Aidi Giuseppeja Verdija v produkcijah na berlinskem in milanskem odru. Sledila je še vloga Cassandre v Les Troyens Hektorja Berlioza, v Metropolitanski operi pa je nastopila v postavitvi Erwartung Arnolda Schoenberga, če omenimo le nekaj njenih odmevnih vlog.

Skozi celotno kariero je izvajala dela številnih skladateljev, med njimi poleg že omenjenih najdemo tudi Schuberta, Mahlerja, Brahmsa, Satieja in druge. V 80. letih minulega stoletja je že bila deležna slovesa ena vodilnih sopranistk na svetu, piše Variety.

Jessye Norman je bila ena prvih Afroameričank, ki je uspela v opernem svetu in zaslovela z izvedbami Wagnerjevih del. Njen širok glasbeni repertoar pa je vključeval tudi džezovske izvedbe, pela pa je tudi na inavguracijah ameriških predsednikov Ronalda Reagana in Billa Clintona ter na slovesnosti ob 60. rojstnem dnevu britanske kraljice Elizabete.

Leta 2002 je na mestu, kjer je do leto poprej stal Svetovni trgovinski center, v poklon žrtvam terorističnega napada 11. septembra zapela pesem America the Beautiful. Leta 2003 se je povezala s fundacijo Rachel Longstreet, s katero so ustanovili šolo za umetnost Jessye Norman, namenjeno socialno prikrajšanim študentom v njeni rojstni Augusti.

Leta 2008 jo je takratni avstrijski predsednik Heinz Fischer​ ovenčal z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost. Foto: EPA

"Tako smo ponosni na Jessyene glasbene dosežke in navdih, ki ga je dajala občinstvom po vsem svetu, ki bodo še naprej vir veselja," je ob slovesu v sporočilu za javnost zapisala njena družina. "V isti meri smo ponosni na njena humanitarna prizadevanja, s katerimi se je lotevala zadev, kot so lakota, brezdomstvo, razvoj mladih ter izobraževanje o umetnosti in kulturi."

Jessye Norman je umrla zaradi septičnega šoka in odpovedi več organov, kar je sledilo siceršnjim zapletom po poškodbi hrbtenjače, ki jo je utrpela leta 2015, še piše v izjavi za javnost.