Violinist Sergej Krilov bo s Filharmoničnim orkestrom iz Seongnama izvedel skladbo Hojuna Leeja ter priljubljeni deli klasične glasbe Violinski koncert v D-duru Čajkovskega in Mendelssohnovo četrto simfonijo. Foto: Ljubljana festival

V Rusiji rojeni Krilov, ki mu bo mogoče prisluhniti drevi ob 20.00 v Slovenski filharmoniji, si je s svojim širokim repertoarjem, ekspresivnostjo in liričnostjo priigral položaj enega najbolj uveljavljenih glasbenih izvajalcev. Nastopil je s številnimi vodilnimi glasbeniki in orkestri, kot so Sanktpeterburški filharmoniki, Orkester Marijinega gledališča, Filharmonični orkester milanske Scale. Na njegov umetniški razvoj je imel morda največji vpliv violončelist in dirigent Mstislav Rostropovič.

Po lanskem komornem koncertu bo tokrat nastopil s Filharmoničnim orkestrom iz Seongnama, ustanovljenim leta 2003, ki je kljub mladosti izjemno dejaven in dosega visoko raven glasbenih izvedb, in pod vodstvom Guma Nansa, južnokorejskega dirigenta, ki je leta 1977 kot prvi Korejec prejel prvo nagrado na tekmovanju Herberta von Karajana v Berlinu. Predstavili bodo skladbo Hojuna Leeja ter priljubljeni deli klasične glasbe Violinski koncert v D-duru Čajkovskega in Mendelssohnovo četrto simfonijo, ki jo mnogi poznajo tudi pod imenom Italijanska.

Marcus Miller bo na oder Križank stopil ob 21.00. Eden najvplivnejših glasbenikov našega časa je več kot 30 let v ospredju glasbenega dogajanja. Za svoje delo je bil dvakrat nagrajen z grammyjem, na Nizozemskem so ga leta 2013 nagradili za življenjsko delo, v Franciji je leta 2010 dobil nagrado victoire du jazz, leta 2013 ga je Unesco razglasil za umetnika za mir.

Njegov značilni basovski zven je mogoče zaslediti v številnih glasbenih uspešnicah, kot so Just The Two Of Us Billa Withersa, Never Too Much Lutherja Vandrossa, v skladbah Chake Khan, Davida Sanborna, Herbieja Hancocka, Erica Claptona, Arethe Franklin, Georgea Bensona, Eltona Johna in Bryana Ferryja.

Marcus Miller je Slovenijo prvič obiskal leta 2002 v sklopu serije studijskih koncertov oddaje Izza odra na Televizije Slovenija. Foto: Ljubljana festival

Cenijo ga kot enega najpomembnejših basistov v džezu, R&B-ju, fusionu in soulu, prepoznaven pa je po edinstveni mešanici funka, groova in soula. Bass Player Magazine je Millerja uvrstil na seznam desetih najvplivnejših sodobnih džezovskih glasbenikov. Podpisuje pa se tudi pod glasbo več kot 20 filmov.

Na začetku 80. let je več let sodeloval v zasedbi Milesa Davisa in z legendarnim glasbenikom navezal tesen poklicni in osebni odnos, ki je pripeljal do nastanka treh kritiško priznanih albumov. Najznamenitejši med njimi je bil Tutu, ki je odnesel dva grammyja, na sploh pa velja za enega od vrhuncev opusa Milesa Davisa.

Miller je v Sloveniji prvič nastopil leta 2002, in sicer v sklopu serije studijskih koncertov oddaje Izza odra na Televizije Slovenija. Leto pozneje je napolnil Križanke v sklopu 51. Festivala Ljubljana v družbi Gilberta Gila, Marie Bethanie, Miltona Nascimenta in Hirama Bullocka, leta 2009 pa še Kino Šiška, ko je v seriji uvodnih koncertov takrat novega Centra urbane kulture predstavil projekt Tutu Revisited the Music Of Miles Davis.

Tokrat bodo na odru Križank poleg njega stali trobentač Russell Gunn, saksofonist Alex Han, Julian Pollack in James Francies na klaviaturah ter Alex Bailey na bobnih.