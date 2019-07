Slavni ruski dirigent Valerij Gergijev (1953). Foto: EPA

Wagnerjev festival glasbenega gledališča, ki ga organizirajo od leta 1876, še zmeraj velja za enega najpomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v Nemčiji. Za organizacijo pa še zmeraj stoji družina Wagner.

V tokratno festivalsko dogajanje bo v četrtek popoldne uvedla tridejanka Tannhäuser, ki je festival odprla že leta 2011. Sicer pa so v festivalskem programu še štiri Wagnerjeve opere: Lohengrin, Parsifal, Tristan in Izolda ter Mojstri pevci nürnberški.

V četrtek, 25. julija, lahko od 15.50 dalje na 3. programu Radia Slovenija - Ars prisluhnete neposrednemu prenosu opere Tannhäuser s festivala v Bayreuthu. To Wagnerjevo trodejanko iz leta 1845 je režiral Tobias Kratzer, dirigiral pa bo slavni ruski maestro Valerij Gergijev.

Tannhäuser je Wagnerjevo zrelo delo, ki se naslanja na nemško legendo o srednjeveškem poetu Tannhäuserju in glasbenem tekmovanju pri Wartburgu, v ospredju pa je boj med sveto in profano ljubeznijo. V naslovni vlogi bo pel znani wagnerjanski pevec Stephen Gould, produkcijo bodo prenašali tudi v kinodvoranah po Nemčiji, Avstriji, Švici in na Portugalskem.

V Festivalni hiši, ki jo je dal zgraditi Wagner, uprizarjajo samo deset njegovih zadnjih oper. Foto: EPA

Kip Richarda Wagnerja (1813–1883) v bayreuthskem festivalskem parku. Foto: EPA

Naslednji je melodični Lohengrin

Wagnerjevo najbolj melodično operno delo, tridejanka Lohengrin, bo na sporedu v petek. Operna uprizoritev v režiji Yuvala Sharona, je nastala pod glasbenim vodstvom Christiana Thielemanna. V naslovni vlogi bo nastopil tenorist Piotr Beczala v alternaciji s Klausom Florianom Vogtom.

Še dve "stari" postavitvi festivala

Glasbena drama Parsifal in delo Mojstri pevci nürnberški, ki sta tudi na sporedu, sodita med tako rekoč stare postavitve festivala. Prvo, ki simbolizira večni boj med dobrim in zlom, je za Bayreuth leta 2016 režiral Uwe Eric Laufenberg z dirigentom Semjonom Bičkovim. Druga pa je v režiji Barrieja Koskega pod glasbenim vodstvom Philippeja Jordana nastala pred dvema letoma.

Skladateljeva pravnukinja Katharina Wagner. Foto: EPA

Tragična ljubezenska zgodba v režiji pravnukinje

V režiji skladateljeve pravnukinje in umetniške vodje festivala Katharine Wagner bo na odru zaživela še tragična ljubezenska zgodba med Tristanom in Izoldo, ki je bila pripravljena za odprtje Bayreutha leta 2015 skupaj s Thielemannom. V vlogi Tristana se bosta menjala Stephen Gould in Stefan Vinke, Izolda bo Petra Lang.

Prireditev vsako leto obišče tudi nemška kanclerka Angela Merkel, svoj prihod naj bi napovedala tudi tokrat. Tukaj je z možem Joachimom Sauerjem med obiskom lanskega festivala. Foto: EPA

Dirigent in glasbeni direktor

Christian Thielemann, ki je glasbeni direktor festivala od leta 2015, letos dirigira kar dvema operama ‒ Lohengrinu ter Tristanu in Izoldi. Kot je dejal za nemško tiskovno agencijo DPA, mu to ne predstavlja dvojne obremenitve, saj mu je delo zanimivo. Obenem je poudaril, da gre za dve popolnoma različni operi. Ena ima prepoznavno identiteto, druga pa zelo jasno strukturo.

Wagner je primeren tudi za otroke

V okviru festivala se s projektom Wagner za otroke zadnja leta posvečajo tudi mlademu občinstvu. V priredbi nemškega skladatelja Marka Zdraleka bodo letos mladim obiskovalcem približali Mojstre pevce nürnberške, ki jih bosta drevi premierno izvedla avstrijski dirigent Azis Sadiković in Državni brandenburški orkester iz Frankfurta na Odri.

Wagnerjev festival velja za najtežje dosegljiv festival na svetu, saj so dogodki razprodani po deset let vnaprej. Njegova letošnja, 108. izvedba se bo sklenila 23. avgusta.