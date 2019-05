V Ljubljano se vrača Richie Kotzen. Občinstvo ga je imelo priložnost spoznati že na uvodnem koncertu festivala MotörCity. Kdaj je nastopil in katero prizorišče je ob tej priložnosti razprodal? Pravilne odgovore nam do petka, 31. maja, do 12.00 pošljite na naslov mmc-kultura@rtvslo.si. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali dobitnika ene festivalske vstopnice.