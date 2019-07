Prihodnjo sredo bo nastopil Aleksander Mežek, ki letos praznuje 53 let ustvarjanja. Foto: Sandi Fišer

Kulturni projekt je namenjen oživitvi in obogatitvi glasbene ponudbe v Kranju in širše na Gorenjskem ter spodbujanju produkcije kakovostne glasbe, pojasnjuje Romana Krajnčan, umetniška vodja festivala, ki ga že tretje leto pripravlja v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Koncerti bodo potekali ob sredah z začetkom ob 20.30, v primeru slabega vremena pa odpadejo.

Rdeča nit glasbenega cikla so vrhunski izvajalci v komorni, akustični izvedbi, ki so prepoznavni po svoji izvirni interpretaciji in avtorski glasbi. Stilni glasbeni okvir predstavlja etno, jazz in šanson ter podobne glasbene zvrsti. Poleg vrhunskih koncertov so izjemni tudi ambient, sproščeno vzdušje in druženje, poudarjajo organizatorji in dodajajo, da bodo doživetja obarvana ne le z dobro glasbo, ampak tudi s kulinariko.

V samosvojih in igrivih vokalnih priredbah

Drevi bo kot prvi nastopil vokalni bend Kreativo, ki izhaja iz znane skupine Perpetum Jazzile in bo ponudil znane uspešnice v vokalni izvedbi. Člani skupine od leta 2013 uresničujejo svojo glasbeno vizijo in strast, se urijo na področju vokalne tehnike in svoje glasbene izkušnje pridobivajo na velikih in malih odrih širom sveta. Izvajajo džez, pop in country, slovenske in svetovne uspešnice v samosvojih in igrivih vokalnih priredbah.

Darja Švajger bo popeljala v svet najlepših zimzelenih uspešnic. Foto: Jani Ugrin

Prihodnjo sredo bo nastopil Aleksander Mežek, ki letos praznuje 53 let ustvarjanja, v Kranju pa bo s skupino Akademiki predstavil del svojega obširnega opusa. Nato se bodo 24. julija v zasedbi The Pocket Ensemble predstavili glasbeniki Lojze Krajnčan, Boštjan Gombač, Kristijan Krajnčan, Petra Vidmar in Robert Jukič, ki prihajajo iz različnih glasbenih svetov, vsi pa so multiinstrumentalisti, kar daje ansamblu unikatno širok razpon glasbenih usmeritev, barv, atmosfer in ritmov.

Zadnji julijski dan bo nastopila skupina Terrafolk, ki letos vstopa v 20-letnico delovanja. Glasba, ki jo izvaja, ostaja progresivni folk s spogledovanjem različnih zvrsti, od klasike do rocka in džeza. Darja Švajger, ki je v svoji več kot 30-letni karieri nastopila s številnimi ansambli in simfoničnimi orkestri, pa v Kranju s pianistom Jako Puciharjem 7. avgusta obljublja najlepše zimzelene uspešnice.

Letošnji poletni koncertni cikel na dvorišču gradu Khislstein bo 14. avgusta zaključila džezovska pevka Ana Bezjak, ki je širši javnosti znana kot pevka zasedbe Papir ter gostujoča pevka tangozasedb Quintet Piazzolleky in Tango Compas. Na odru se ji bosta za Jazzy poletno noč pridružila pianist Marko Črnčec in trobentač Tomaž Gajšt.