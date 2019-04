Dan bo zaznamoval koncert v Melbournu, praznuje ga tudi Slovenija. Foto: AP

Namen dneva je opozoriti na džez kot izobraževalno sredstvo in pomen, ki ga ima pri širjenju miru, dialoga in strpnosti.

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v poslanici ob letošnjem mednarodnem dnevu džeza označila kot "razcvet lepote, porojene iz zatiranja", kot glasbo improvizacije in kolektivnega ustvarjanja. V jedru džeza sta svoboda in odprtost, zaradi česar ga sprejemajo kulture po vsem svetu, pri čemer ga vsaka obogati s svojo lastno glasbeno zgodovino in posebnimi toni. Milijonom po vsem svetu omogoča, da prek njega izrazijo svoja prizadevanja in težnje. Je izjemen simbol svobodnega izražanja in človeškega dostojanstva. V svetu vse večje disharmonije in delitev je džez univerzalni jezik miru, je zapisala.

Glavni dogodek bo v Melbournu

Kot piše na uradni spletni strani mednarodnega dneva džeza, bo svetovni zvezdniški koncert letos v Melbournu v Avstraliji. Nastopilo bo več kot 30 svetovno znanih glasbenikov, med njimi Herbie Hancock, James Morrison, Dee Dee Bridgewater in Kurt Elling.

Kako lahko praznujemo Slovenci?

Že tretje leto zapored se zaznamovanju mednarodnega dneva džeza v Sloveniji s ciklom koncertov pridružuje ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije. Praznovanje sta uvedla koncerta v Idriji in Tolminu pretekli petek, drevi pa bo na Starem trgu nastopil Jadranka Juras Jazz Kvintet; ta bo v petek nastopil še v kulturni dvorani stavbe Občine Velika Polana. Program Imago Sloveniae ob mednarodnem dnevu džeza poteka v sodelovanju z Unescovo mladinsko platformo Društva za Združene narode za Slovenijo in pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Koncert Rok Zalokar kvarteta pred dnevom džeza

Priložnostna znamka

Jazz Ravne in Koroško filatelistično društvo z oblikovalcem Borutom Bončino in slikarjem Stojanom Brezočnikom pa ob letošnjem mednarodnem dnevu džeza predstavljata poštno znamko, s katero v središče zanimanja postavljajo džezovsko glasbo. Poštna znamka predstavlja del džezovsko obarvanega filatelističnega sklopa, v katerega so snovalci uvrstili še razglednico, ovojnico in dotisk nanjo.

Medtem ko poštna znamka izide v omejeni nakladi 1.000 izvodov, bo razglednice mogoče dotisniti, kajti osrednja zamisel je, da bi se nastopajoči v okviru abonmajskega cikla Jazz Ravne in Festivala slovenskega jazza nanje podpisovali, s čimer bi poskrbeli za rariteto, saj številni glasbeniki v točno določeni zasedbi nastopijo le nekajkrat, pogosto prav na Ravnah na Koroškem, so sporočili z Jazzetne.

Mednarodni dan džeza, ki ga je leta 2012 na svoj koledar dodala še Organizacija združenih narodov, danes zaznamujejo v več kot 190 državah.