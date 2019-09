Uradni zastopnik Music Slovenia je Slovenski glasbenoinformacijski center (Sigic). Foto: musicslovenia.si

Stran musicslovenia.si je namenjena predstavitvi slovenske glasbe in glasbenikov domači in mednarodni javnosti, njen cilj pa je "vzpostavljati povezave med različnimi deležniki slovenskih glasbenih scen in spodbujati njihovo nacionalno in mednarodno sodelovanje za krepitev vidnosti in uveljavljenosti slovenske glasbe na svetovni ravni."

Spletna stran se bo ves čas nadgrajevala in osveževala, zato pri Sigicu pozivajo vse, ki imajo določene informacije, da jim jih posredujejo. Foto: musicslovenia.si

Predstavljanje slovenske glasbene krajine tujcem

Stran, ki jo je vzpostavil Slovenski glasbenoinformacijski center (Sigic), vključuje bazo podatkov o slovenskih glasbenikih, zasedbah, festivalih, prizoriščih, agencijah in organizacijah, povezanih s slovensko glasbo. Kot so sporočili iz Sigica, je temeljni namen te spletne strani predstavljanje slovenske glasbene krajine tujcem, ki želijo bodisi povabiti slovenske glasbenike na gostovanje ali pa želijo spoznati infrastrukturo, ki tujim glasbenikom omogoča koncertiranje pri nas.

Ne le baza podatkov ...

Ob bazi podatkov spletna stran vključuje tudi novice, predstavitvene playliste in spiske trenutnih turnej slovenskih glasbenikov. Gre za prvi pomembnejši korak k vzpostavitvi glasbene pisarne, ki bo v prvi vrsti usmerjena v širjenje glasbenega trga v tujino.

Ob tem pri Sigicu izpostavljajo svoje dosedanje dejavnosti, temelječe na izobraževanju mladih in bodočih glasbenih profesionalcev, izdajanju preglednih kompilacij slovenske glasbe ter predstavljanju slovenske glasbe na osrednjih glasbenih sejmih, kot so Jazzahead, Classical:Next in Womex.