Z enim najboljših orkestrov na svetu je Mehta odigral več kot 3000 koncertov na vseh petih celinah. Foto: EPA

Večer pred uradnim slovesom bo 83-letni Mehta v Tel Avivu vodil koncert na prostem, ki so ga naslovili Filharmonija v parku, na njem pa bodo s priznanimi pevci izvedli operne arije. Oktobra pa bo vodil še niz koncertov, ki jih bodo pripravili njemu v čast, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Mumbaju rojenega Mehto je Izraelski filharmonični orkester angažiral leta 1969 kot glasbenega svetovalca, z uvedbo funkcije pa je nato leta 1977 postal njihov prvi šef dirigent oziroma glasbeni direktor. Leta 1981 so njegov položaj povzdignili v dosmrtnega.

Mehta se je kot dirigent formiral na Dunaju pri slavnem Hansu Swarowskem. Z Izraelskimi filharmoniki je odigral več kot 3.000 koncertov na vseh petih celinah, dirigiral je tudi drugim priznanim orkestrom, kot je Berlinska filharmonija, ter bil gostujoči dirigent v newyorški Metropolitanski operi in milanski Scali.

Izraelski filharmonični orkester so pod imenom Palestinski orkester ustanovili vrhunski judovski glasbeniki, ki so morali pred drugo svetovno vojno zapustiti svoja mesta v evropskih orkestrih. Prvi koncert so odigrali leta 1936. Foto: EPA

Trikrat se je predstavil tudi pred slovenskim občinstvom. Starega znanca poletnega ljubljanskega festivala na Ljubljano še posebej vežejo spomini iz mladosti, ko ga je kot mladeniča v prestolnico povabil tedanji direktor Slovenske filharmonije Marijan Lipovšek.

Tudi letos prihaja v prestolnico – v sklopu svoje poslovilne turneje bo 5. septembra sklenil 67. Ljubljana festival. Z Izraelskimi filharmoniki bo poustvaril dela treh vidnih predstavnikov glasbenega klasicizma in romantike – Ludwiga van Beethovna, Josepha Haydna in Hectorja Berlioza.

Lahav Šani (Lahav Shani), ki je tudi pianist, je med drugim študiral v Berlinu, kjer ga je poučeval tudi Daniel Barenboim. Foto: Reuters

Že lani so za Mehtovega naslednika v Izraelskih filharmonikih z veliko večino izbrali 30-letnega izraelskega dirigenta in pianista Lahava Šanija. Do jeseni 2020 bo opravljal vlogo dirigenta, nato pa bo uradno nastopil mesto glasbenega direktorja.

Glasbenik, ki izvira iz Tel Aviva, je pri šestih letih začel igrati klavir. Dirigiral je že Dunajskim filharmonikom, Berlinski državni kapeli ter Simfoničnemu orkestru Bavarskega radia. Leta 2013 je zmagal na dirigentskem tekmovanju Gustava Mahlerja v Bambergu, z Izraelskimi filharmoniki pa je prvič sodeloval kot solist pianist, ko je bil star 16 let.