Herman Melville je plul na trgovskih ladjah in kitolovkah, kar je zelo zaznamovalo njegovo pisanje. Foto: Wikipedia

Herman Melville se je 1. avgusta 1819 rodil v uglajeno newyorško družino. Po stečaju očetove trgovine s krznom leta 1832 in nato njegovi smrti je bil prisiljen prekiniti šolanje. Sprva je delal kot učitelj in zemljemerec, od leta 1839 pa je plul na trgovskih ladjah in kitolovkah, kar je zelo zaznamovalo njegovo pisanje.

Sploh na še danes med bralci priljubljen roman Moby Dick iz leta 1851, v katerem je opisal zagrizen boj divjega kapitana Ahaba z belim kitom, ki se konča s kapitanovo smrtjo in uničenjem ladje. Roman simbolno predstavlja boj človeka z neobvladljivo usodo.

Roman Moby Dick iz leta 1851 o belem kitu je še vedno priljubljen med bralci. Foto: MMC RTV SLO

Zgodba o belem kitu je navdihnila številne umetnike in je prelita na film, v animirane formate, knjige in stripe. Prvo filmsko adaptacijo je ta literarna klasika dočakala leta 1926 v nemem filmu The Sea Beast, v katerem je zaigral John Barrymore, najbolj znana filmska priredba pa ostaja film Moby Dick iz leta 1956 v režiji Johna Hustona, v katerem je kapitana Ahaba igral Gregory Peck. Na filmskem plakatu je tedaj v prostem prevodu pisalo: "Pred morskim psom je bil kit."

Med pomembnejša Melvillova dela sodijo tudi roman Slepar, novela Pisar Bartebly ter povesti Mornar Billy Budd in Typee, v kateri je pisal o življenju v Polineziji. Pisateljeva dela je določal samosvoj slog znotraj gibanja ameriške renesanse, za katerega so značilni kompleksni, a ritmični stavki, polni okrasja in aluzij na biblične pripovedi, mite ter filozofska in likovna dela.