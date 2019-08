Zadnja sezona serije Igra prestolov je dvignila ogromno prahu. Pri tem so številni okrivili pisca TV-serije Davida Benioffa in D. B. Weissa, češ da nista bila kos pisatelju Georgeu R. R. Martinu, ki je s svojo knjižno sago navdihnil serijo. Foto: Reuters

Martin je v enem od redkih intervjujev – spregovoril je za časnik Guardian – priznal, da je bil stres ugibanj, ali bo izdal kako novo knjigo pred uradnim koncem serije, zanj "ogromno breme". "Bilo je neko obdobje, ko bi lahko še dokončal šesto knjigo in za kakšno leto ali dve še ostal pred serijo – stres je bil neverjeten." Martin je za zdaj zadnjo, peto knjigo iz sage Pesem ledu in ognja izdal leta 2011, ravno v času, ko je prva sezona serije prihajala na male zaslone.

Takrat je bil še prepričan, da bo "z lahkoto" dokončal še zadnji dve knjigi serije – Winds of Winter in A Dream of Spring – preden bodo HBO-jevi scenaristi od njega hoteli nadaljevanje zgodbe. A izkazalo se je, da je tako delo "po urniku" nekompatibilno z njegovim načinom pisanja.

"Mislim, da mi je škodilo, saj me je upočasnjevalo ravno to, kar bi mi moralo dati veter v jadra," je bil iskren pisatelj. "Vsak dan sem sedel k pisanju in tudi če sem imel dober dan – dober dan zame pomeni tri ali štiri strani – sem se počutil grozno. Govoril sem si: 'Moj bog, končati moram to knjigo. Napisal sem samo štiri strani, moral bi jih pa 40'."

Po petih sezonah na razpotju

Po petih sezonah je televizijska Igra prestolov izčrpala vse doslej izdane knjige Pesmi ledu in ognja, vključno s peto, Ples z zmaji. Zadnje tri sezone so tako scenaristi pisali sami, a Martin vendarle ni bil popolnoma odrezan od ustvarjalnega procesa. Za oddajo 60 Minutes je letos pomladi povedal, da se je z avtorjema serije Davidom Benioffom in D. B. Weissom večkrat sestal, da bi debatirali o zgodbi, a da "ni bilo časa, da bi poskrbeli za vse podrobnosti" takrat že ogromnega števila zgodbenih niti.

Mnenja o televizijskem razpletu noče povedati

Pisatelj je sicer izrazil svojo hvaležnost, češ da mu je uspeh serije "popolnoma spremenil življenje" – noče pa se pogovarjati o tem, kaj si misli o kontroverznem zaključku, ki je razočaral toliko oboževalcev. Vesel je le, da je vsega konec. "Osvobajajoče je, da se je serija končala, ker sem zdaj končno prepuščen svojemu lastnemu tempu. (...) Imam dobre in slabe dneve, ampak stresa je veliko manj, čeprav je še vedno tu ... Verjetno me boste morali kar privezati na Zemljo, ko bodo Sanje o pomladi enkrat dokončane." Za zdaj je pripravljen povedati samo, da uradni konec televizijske serije ne bo imel nobenega vpliva na to, kako bo on speljal konec sedme knjige, ko bo prišel do te točke.

Že maja je pisatelj na svoji spletni strani zapisal: "Sprašujejo me, kako se bo končalo. Bo konec isti, kot ga je imela serija? Bo drugačen? No, ja. In ne. In ja. In ne. In ja. In ne. In ja," je zapisal George in dodal: "Kaj, če se dogovorimo tako. Spisal bom konec. Vi ga boste prebrali. Ko si boste ustvarili mnenje, pa se boste lahko prepirali na spletu." Foto: IMDb

V 2020 bo šesti roman zaključen?

Oboževalci so že maja na pisateljevi spletni strani opazili objavo, ki jo je mogoče interpretirati kot rok, ki si ga je Martin postavil sam. Odzval se je namreč na vabilo letalske družbe Air New Zealand, ki mu je ponudila brezplačno pot na Novo Zelandijo, da bi tam dokončal rokopis. Pojasnil je, da na Novo Zelandijo prihaja poleti 2020 kot gost znanstvenofantastičnega shoda. "Če ne bom imel rokopisa za Winds of Winter v rokah, ko prispem na Worldcon, imate moje uradno pisno dovoljenje, da me, dokler ne končam, zaprete v kajuto na White Islandu, s pogledom na tisto jezero žveplene kisline. Če mi hlapi ne bodo skurili računalniškega procesorja, bom v redu."