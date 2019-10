Po zdaj že tradicionalnem Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina je Prlekija dobila še festival stripa in fantastike. Foto: Grossmannov festival

Festival, ki se je začel danes, bo na ormoškem gradu v treh dneh ponudil filmske projekcije, predavanja filmskih in stripovskih ustvarjalcev, pogovore, razstave, delavnice in koncert. Zaživela bo tudi t. i. fantastična tržnica.

V festivalskem delu, namenjenem fantastiki, bodo na sporedu predavanja hrvaških gostov, kot so legendarna pisateljica znanstvene fantastike Milena Benini, profesor, avtor in urednik Tomislav Brlek, eden najuspešnejših pisateljev znanstvene fantastike Aleksandar Žiljak, novinar in kritik Željko Luketić, pisatelj in prevajalec Marko Fančović ter vodilni hrvaški založnik Davorin Horak.

V soboto bodo prikazali film Peščeni planet v režiji Davida Lyncha, ki je nastal po knjižni predlogi Franka Herberta. O Herbertovi knjigi – v slovenščini je v prevodu Igorja Harba izšla pri založbi Sanje – bodo pripravili tudi okroglo mizo z naslovom Dune: Nekoč in danes.

Na sporedu bodo med drugim še dokumentarec Peščeni planet Jodorowskega, ki pripoveduje o tem, kako je projekt Dune režiserja Alejandra Jodorowskega postal najboljši nikoli posnet film, koprodukcijska mladinska uspešnica Dražena Žarkovića in Marine Andree Škop Moj dedi je padel z Marsa in sovjetska znanstvenofantastična klasika Planet viharjev v režiji Pavla Klušanceva.

V stripovskem delu se bodo predstavili slovenski stripovski velikan Zoran Smiljanić, eden najvidnejših predstavnikov mlajše generacije striparjev Izar Lunaček ter priznani srbski ilustrator, karikaturist in stripar Ivica Stevanović, ki je tudi avtor vizualne podobe festivala. Na ogled bodo razstave izbranih del vseh treh gostov, ki bodo sodelovali tudi na pogovorih.

Kyle MacLachlan je v Lynchevi priredbi Peščenega planeta iz leta 1984 odigral svojo prvo vlogo v celovečercu. Foto: IMDb

Stripovski festival ne more mimo jubileja Alana Forda

Ob 50. obletnici kultnega Alana Forda bodo številni ljubitelji ekipe TNT prišli na svoj račun ob posebnem branju stripa v živo, ki ga bo izvedla ekipa Radia Študent, so sporočili organizatorji festivala.

Festival, ki se je začel drevi z odprtjem Stevanovićeve razstave, vključuje tudi razstavo filmskih kostumov Tajane Štasni, stripovsko delavnico, kviz, turnir v igri Naseljenci otoka Catan in koncert skupine Demolition Group.

V soboto in nedeljo bo na grajskem dvorišču potekala fantastična tržnica, na kateri bo mogoče kupiti knjige, stripe, plošče in druge predmete. Na vse festivalske dogodke z izjemo koncerta je vstop brezplačen.