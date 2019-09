Foto: AP

Lokalni časnik Nashville Tennessean je poročal, da je staršem učencev šole St. Edward, ki skrbi za otroke od predšolske starosti do osmega razreda, elektronsko pismo poslal šolski župnik; pojasnil je, da je bil v stiku z "več izganjalci duhov", ki so mu priporočili, naj mladinske romane JK Rowling odstrani iz šolske knjižnice.

"Te knjige magijo predstavljajo kot nekaj, kar je lahko dobro ali škodljivo, kar ni rec, pač pa nevarno zavajanje," je zapisal duhovnik Dan Reehil. "Uroki in zaklinjanja v knjiah so dejanski uroki in zaklinjanja; če jih človek bere, tvega, da bo v svojo prisotnost priklical zle duhove."

V literarnih uspešnicah, ki so izhajale med leti 1997 in 2007, v resnici lahko najdemo kar nekaj zdaj že ponaroddelih "urokov" - "Avada kedavra!" je bil na primer najbolj smrtonosen. Nato sta bila priročna še "crucio" za mučenje in "imperio", ki čarovniku omogoči nadzor nad dejanji uročenega.

Predstojnica zasebnih šol za nashvillsko škofijo Rebecca Hammel je za omenjeni časnik pojasnila, da je bilo pismo iz šole odgovor na poizvedbo enega od staršev. Obenem je podčrtala, da Reehil "niti slučajno ni presegel svojih pooblastil", češ da ima "vsak pastor kanonsko avtoriteto, da sprejema take odločitve za šolo v svoji župniji."

Leta 2014 je izšla študija, v kateri italijanski znanstveniki ugotavljajo, da branje knjig o Harryju Potterju mladim pomaga razvijati čut za empatijo. Spoznavanje s temi knjigami "je izboljšalo odnos do istospolno usmerjenih" med italijanskimi srednješolci in britanskim študentom pomagalo razumeti stisko beguncev, je poročala publikacija Scientific American. Foto: AP

"Ne spuščamo se v cenzuro"

Nashville Tennessean piše še, da so bile knjige na policah še do konca prejšnjega šolskega leta - zdaj pa je šola odprla novo knjižnico, v kateri jih ne ponujajo več v izposojo. "Vem, da so pregledovali svojo zalogo in jo skušali malo popestriti ter izboljšati ponudbo," je kontekst opisala Hammel. Dodala je, da upa, da bodo starši spodbujali interpretacijo zgodb o Harryju Potterju skozi prizmo vere, če bodo ocenili, da so primerno čtivo za njihove otroke. "Pri izbiri knjig se ne spuščamo v cenzuro, razen tega, da poskrbimo, da je čtivo primerno za starost naših učencev".

V resnici so bile knjige o Harryju Potterju že od izzida prvega romana, Harry Potter in kamen modrosti (1997), pogosto tarča kritik s strani krščanskih organizacij. Leta 1999 je bil ta roman najbolj spodbijana knjiga v ZDA, Zveza ameriških knjižnic pa jo je uvrstila tudi na vrh seznama najpogosteje spodbijanih knjig za obdobje 2000 - 2009.



Kritiki knjig so v preteklosti najpogosteje trdili, da "poveličujejo magijo in okultizem, medejo otroke in jih napeljujejo k temu, da bi skušali sami posnemati uroke in čarovnije, o katerih berejo". Leta 2003 je bodoči papež Benedikt XVI, takrat sicer še kardinal, romane opisal kot "diskretno zapeljevanje, ki ostaja neopaženo, a globoko izmaiči krščanstvo v duši, še preden se lahko pravilno razvije". Še aprila letos smo poročali tudi o tem, da so v poljskem kraju Koszalin blizu ene od cerkva zažgali predmete, ki so se zdeli župljanom bogoskrunski; v ognjenih zubljih so se med drugim znašle tudi knjige o Potterju.