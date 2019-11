"V času, katerega vrednote in atributi so 'višje, hitreje, močneje', so knjižnice na prvi pogled verjetno najmanj pomembna postranska stvar na svetu," pravi predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic Vesna Horžen in našteva: "Skoraj nihče ne omenja knjižnic, ko gre za naštevanje področij kulture, so na zadnjem mestu, vse, kar se v knjižnicah ponuja kot storitev, je samoumevno in ni omembe vredno".

V času tedna splošnih knjižnic knjižničarji pripovedujejo svojim uporabnikom in tistim, ki to še niso, pa tudi vsem drugim, o svojih raznolikih storitvah. Foto: BoBo

Ob tem opiše stereotip, da je tipična knjižničarka pusta gospa, ki se jo opazi le, ko je zoprna, knjižnica pa je sinonim za prostor, ki diši po prahu in papirju ter je zato neprijetna. "Knjižnice so kot Pepelke, ki so jim naložena vsa tista dela, ki jih pač nekdo mora opraviti," je povedala predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic.

Da bi te sterotipe razbili se je Združenje slovenskih splošnih knjižnic leta 2017 odločilo, da bo novembra pripravilo "gostijo v deželi branja", kot so tudi poimenovali prvo leto praznovanja.

Vsak dan je v ospredju druga tema

V tem tednu pripravljajo pester program v vseh 58 splošnih knjižnicah, ki bo pod enakimi naslovi v vsaki knjižnici edinstven. Tako bo današnji dan, poimenovan Zelena knjižnica/ Eko dan, ponudil dejavnosti "v zeleni barvi", torkov moto se bo glasil Rastemo z različnimi informacijskimi viri, z različnimi gosti v knjižnici, z glasbo, z znanjem, domišljijo, lokalno skupnostjo, četrtek bo namenjen vsem, kar ponuja knjižnica, petek pa bo posvečen zeleni knjigi.

V sredo, ko bo dan splošnih knjižnic, bodo praznovanja po vseh knjižnicah, osrednja prireditev pa bo v dvorani Inštituta informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru. Na ta dan bodo predstavili poslanstvo in vlogo splošnih knjižnic v družbi ter podelili nagrade združenja.

Enoletna članarina za nove člane

Pester program z različnimi prireditvami, predstavitvami knjig, predavanji ter glasbenimi in izobraževalnimi dogodki v tem tednu pripravljajo tudi v Mestni knjižnici Ljubljana, kjer bodo v sredo novim članom ob vpisu v knjižnico podarili enoletno članarino, so sporočili iz Mestne knjižnice Ljubljana.