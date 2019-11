Foto: Založba Beletrina

Delo, ki ga je pisateljica, pesnica in šansonjerka napisala z Matejem Šurcem, menda briše vse stereotipe o avtorici. V resnici je še hujša, pravijo v založbi Beletrina.

Knjigo, ki predstavlja manj znano stran sicer dobro poznane ustvarjalke, bodo predstavili danes ob 20.00 v Mini teatru. Knjiga osvetljuje med drugim avtoričino bežanje v otroštvu, njeno iskanje med odraščanjem in zavestno odločitev o neizprosni samosti v zrelih letih. Zgodba Svetlane Makarovič je popisana na 330 straneh, zapise pa spremlja tudi več kot 50 fotografij in bibliografija avtorice. Delo je oblikoval Boštjan Pavletič.

Igriva, zabavna, ironična in drzna predstavitev bo obarvana z avtorici tako ljubimi šansoni. Obiskovalci lahko po navedbah organizatorjev pričakujejo satiričen večer, ki ga bo zaznamoval pogovor Šurce in Svetlane Makarovič o njenem življenju, mišljenju in knjigi. Pogovor bo s svojimi zasoljenimi izjavami motil maček Kotik, ki ga bo upodobila Anja Novak.

Svetlana Makarovič se je rodila leta 1939 v Mariboru. V Ljubljani je končala srednjo vzgojiteljsko šolo in leta 1968 diplomirala na Akademiji za gledališče, radio film in televizijo. Nekaj časa je igrala v Mestnem gledališču in pozneje v ljubljanski Drami.

Njena prva pesniška zbirka Somrak je izšla leta 1964, tej je sledilo še šestnajst zbirk. Med najbolj znane spadajo Pelin žena, Vojskin čas in Tisti čas, zaznamujejo jih motiv zla ter slogovne in doživljajske prvine iz ljudskega mitskega sveta, s katerimi ustvarja baladno ozračje. Leta 2002 se je od poezije poslovila z antologijo svojih najboljših pesmi z naslovom Samost (2002), ki je bila izdana v samozaložbi. Izšla je v le 100 izvodih, od katerih so jih prodali le tretjino, medtem ko so preostali izvodi shranjeni kot dediščina, iz katerih naj bi se po njeni smrti financiral mariborski azil za živali.

Leta 2018 je izšla njena druga zbirka haikujev z naslovom Naj bo poleti, njena prva zbirka haikujev z naslovom Zima vezilja je izšla leta 2016.

Svetlana Makarovič je začela pot kot poklicna gledališka igralka, danes pa je ena najbolj prepoznavnih slovenskih avtoric. Foto: Matej Pušnik

Svetlana Makarovič ima z več kot 300 knjižnimi naslovi eno najobsežnejših slovenskih bibliografij, za svoja dela je bila večkrat nagrajena. Prešernovo nagrado za življenjsko delo so ji namenili leta 2000, a jo je zavrnila. Uradno se je upokojila leta 1997.

V proznih delih je oblikovala samosvoj slog, v katerem prevladujejo živali s posebnimi imeni in premišljenimi značaji, v njih se pogosto pojavi arhetipski motiv odhoda od doma. Veliko njenih del je bilo uprizorjenih kot gledaliških iger. Največ uprizoritev je doživela Sapramiška (Lutkovno gledališče Ljubljana), ki je bila prvič uprizorjena leta 1986 in jo igrajo še danes.