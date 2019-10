V središču Salgadove fotografije so bili vedno ljudje v vsakodnevnem boju za preživetje in obstanek: dokumentiral je lakoto in državljansko vojno v Afriki, kasneje pa 15 mesecev posvetil beleženju posledic suše v Sahelu, Južni Afriki, iskajoč način posredovanja vizualnega sporočila žrtev humanitarne katastrofe. Foto: EPA

Slavnostni govornik na podelitvi bo Wim Wenders, ki je - skupaj s fotografovim sinom Julianom - režiral dokumentarni film Sol zemlje o Salgadovem življenju in delu. Nagrado, vredno 25.000 evrov, vsako leto podelijo ob koncu knjižnega sejma v Frankfurtu, njen dobitnik pa je znan že v naprej.

Mirovniška nagrada nemških knjigotržcev je namenjena osebnostim, ki so na področjih literature, znanosti in umetnosti prispevali k miru. V združenju so Salgada, ki nagrado prejme za leto 2019, opisali kot umetnika, "ki s svojimi fotografijami prispeva k družbeni pravičnosti in miru ter daje noto nujnosti v svetu prisotni razpravi o varstvu narave in klimatskih spremembah".

Na njegovih črno-belih fotografijah je mogoče videti ljudi, ki so jih prizadele vojne ali klimatske spremembe, pa tudi tiste, ki so zasidrani v svojem naravnem okolju. Vidno naredi "tako onečaščeno Zemljo kot tudi njeno krhko lepoto", so zapisali.



Umetnik, ki sadi drevesa

Salgado nagrade ne prejme le za fotografsko delo, ampak tudi kot naravovarstvenik. Njegov Instituto Terra v Braziliji, ki ga je ustanovil skupaj z ženo in katerega glavni namen je pogozdovanje brazilskega deževnega gozda, promovira biotsko raznovrstnost, so še sporočili iz združenja.

Salgado se je rodil leta 1944 v kraju Minas Gerais v Braziliji. Študiral je ekonomijo in do leta 1973 delal za International Coffe Organisation. Fotografirati je začel leta 1974 v Parizu. Bil je član pomembnih fotografskih agencij Sygma, Gamma in Magnum Photos. Leta 1994 je skupaj z ženo ustanovil fundacijo Amazonas Images, ki je posvečena izključno njegovemu delu.

Ciklus Geneza je začel nastajati leta 2004, Salgado pa se mu je posvečal osem let. Črno-bele fotografije, ki pokrivajo vse celine, so avtorjev osebni odziv na videne bridkosti človeštva, ki jim je bil kot svetovni popotnik in fotoreporter priča v desetletjih svoje kariere.V središče postavlja podobe neokrnjene narave, divjega življenja, pokrajine in vsakdan domorodnih ljudstev. Dokumentiral je arktične in puščavske pokrajine, tropski deževni gozd, morsko in drugo divje življenje ter ljudstva, ki še vedno živijo v skladu s pradavnimi tradicijami. Foto: EPA

Ste ga ujeli v Ljubljani?

Leta 2016 so Muzej in galerije mesta Ljubljane gostile razstavo njegovih fotografij, naslovljeno Geneza. (Zanjo je bilo toliko zanimanja, da so jo celo podaljšali.) V Genezi se je Salgado osredotočil na harmonične podobe neokrnjene narave, divjega življenja, pokrajin in domorodnih ljudstev. Dokumentiral je arktične in puščavske pokrajine, tropski deževni gozd, morsko in drugo divje življenje ter ljudstva, ki še vedno živijo v skladu s pradavnimi tradicijami.

Mirovniško nagrado nemških knjigotržcev podeljujejo od leta 1950. Med dosedanjimi dobitniki so Hermann Hesse, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Susan Sontag, Orhan Pamuk, Claudio Magris in Margaret Atwood. Lani je nagrado dobil znanstveni par Aleida in Jan Assmann.