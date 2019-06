V družbi svetovno znanih avtorjev, kot je dobitnik nagrade man booker Paul Beatty, bo tudi slovenska pisateljica Mojda Kumerdej, so napovedali organizatorji.

Mojca Kumerdej je nagrado prešernovega sklada dobila za roman Kronosova žetev, ki obravnava dogajanje v notranjeavstrijskih deželah ob koncu 16. stoletja, ko je boj za prevlado med protestantskimi deželnimi stanovi in katoliško habsburško monarhijo dosegel vrhunec. Foto: BoBo

V fokusu letošnjega festivala bodo sodobni španski pisatelji, eden od osrednjih gostov pa baskovski pisec Feranando Aramburu, ki je z romanom Patria osvojil vrsto pomembnih evropskih literarnih nagrad. Foto: FSK

Festival bodo odprli s pogovorom z enim najpomembnejših sodobnih španskih avtorjev Fernandom Aramburujem, književnost s špansko govorečih območij pa bo tudi v ospredju letošnje izvedbe, je napovedal direktor Seid Serdarević na nedavni predstavitvi v Zagrebu.

Napovedal je udeležbo na Hrvaškem izjemno priljubljenega argentinskega književnika Jorgeja Bucayja, eno največjih mlajših zvezdnic svetovne književnosti, Samanto Schweblin, prav tako iz Argentine, Lauro Restrepo iz Kolumbije in mlado špansko pesnico Eleno Medel.

Organizatorji pričakujejo, da bodo septembra v Zagreb pripotovali tudi "subverzivni in politično nekorektni satirik Paul Beatty, dobitnik najpomembnejše italijanske knjižne nagrade strega Nicola Lagioia ter Goncourtova nagrajenka in zvezdnica sodobne evropske književnosti Leila Slimani.

Tudi letošnji festival bo potekal v sodelovanju s slovenskih festivalom Vilenica, tako da bodo v Zagrebu gostili tudi vileniškega nagrajenca Dragana Velikića. Napovedali pa so tudi udeležbo Mojce Kumerdej, ki je na Hrvaškem dobila prevod knjige Temna snov.

Med hrvaškimi avtorji na festivalu bodo Julijana Adamović, Jurica Pavičić, Olja Savičević Ivančević in drugi.

O zidovih in katedralah

Spored festivala napoveduje številne tribune, matineje za mlade, predavanja, omizja, razstave ter pesniški in filmski večeri. Med temami omizja bosta Svet brez zidov ob 30. obletnici padca berlinskega zidu in v luči napovedane izgradnje zidu med ZDA in Mehiko ter Vloga katedral danes in jutri po nedavnem požaru v pariški cerkvi Notre-Dame.

Med največjimi novostmi letošnjega festivala je tudi nova lokacija zagrebških programov, ki bodo potekali v Hrvaškem glasbenem zavodu.