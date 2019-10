Foto: EPA

Stanišić se je sicer rodil v Višegradu v Bosni in Hercegovini, danes pa živi in ustvarja v Nemčiji. V romanu Herkunft (Izvor) pripoveduje o begu pred vojno v Jugoslaviji, ki je njegovo družino razkropila po svetu. Opiše prihod v Nemčijo, "kamor je prišel z zobmi, ki jih je uničil karies, ter z mešanico strahu in pričakovanja". Roman je tudi pripoved o tem, kako spomini postanejo zgodbe in kako nas te zgodbe oblikujejo.

"Saša Stanišić je tako dober pripovedovalec, da celo svoji pripovedi ne zaupa. Za vsakim stavkom romana čaka prihodnost, ki je obenem gonilo te pripovedi. Dostopna je le fragmentarno, kot fikcija in kot igra, ki ima možnost zgodovine," piše v utemeljitvi. Kot še piše, je moč avtorjeve domišljije izjemna ter osvobojena konvencij kronologije, realizma in enoznačnosti.



Osebno povezan z vprašanji, ki jih načenja Handke

Stanišić je bil v zahvalnem govoru oster do letošnjega dobitnika Nobelove nagrade Handkeja, obenem je pohvalno govoril o sočasno naznanjeni dobitnici Nobelove nagrade za literaturo za leto 2018, poljski pisateljici Olgi Tokarczuk.

Razburil se je predvsem zato, ker je "imel srečo, da je pobegnil temu, česar Handke v svojih besedilih ne opisuje". Handke je v besedilu o njegovem rojstnem mestu Višegradu zanikal tam storjene vojne zločine in skonstruiral resničnost, ki je v protislovju z dejstvi. "Tega literature ne sme početi," je prepričan Stanišić.

Od kdaj so nagrade obračun s politično korektnostjo?

Nemška pisateljica Sophie Passmann se je po novici o nagradi za Stanišića na Twitterju pošalila: "Zveneča klofuta politični nekorektnosti." S tem se je nanašala na izjavo literarnega kritika Denisa Schecka, ki je pred nekaj dnevi Nobelovo nagrado za Handkeja razumel kot "zvenečo klofuto politični korektnosti".

Stanišić se je rodil leta 1978 v Višegradu. Od leta 1992 živi v Nemčiji, kamor je pri štirinajstih letih s starši, očetom Srbom in materjo Bošnjakinjo, zbežal pred vojno v Jugoslaviji. Izjemno pozornost je pritegnil že s prvencem Kako vojak popravi gramofon iz leta 2006; po knjižni predlogi so posneli zvočno knjigo, zaživela je tudi na odru.

Takoj po izidu je bila knjiga tudi v ožjem izboru za prestižno Nemško književno nagrado v sklopu Frankfurtskega knjižnega sejma, leta 2007 pa je Stanišić prejel nagrado Adelberta von Chamissa, ki jo podeljujejo avtorjem, ki prihajajo iz drugih okolij, a pišejo v nemškem jeziku.

Leta 2014 je prejel nagrado Leipziškega knjižnega sejma za svoj drugi roman Vor dem Fest (Pred praznikom), piše na spletni strani založbe Modrijan, pri kateri je leta 2008 izšel slovenski prevod Stanišićevega romana Kako vojak popravi gramofon.