Slikar, grafik in fotograf David Hockney je eden najpomembnejših britanskih umetnikov 20. stoletja. Foto: EPA

"Vedno sem bil ponosen na svoje starejše sorojence. Čutim, da moram zapisati zgodbe o njihovih prizadevanjih. Zahvaljujoč navdihujočim staršem in filozofski misli očeta smo sledili vsak svoji individualni življenjski poti," je pred izidom knjige, napovedanim za 3. oktober, povedal John.

Pisec je sicer najmlajši od petih sorojencev, v biografiji pa bo predstavil tesne in kompleksne odnose med družinskimi člani. Knjiga pa bo tudi razkrila marsikaj o življenju enega najbolj priljubljenih britanskih umetnikov. "John me vidi tako, kot me nihče drug ne," je na kratko izjavil leta 1937 rojeni David Hockney.

V šestdesetih letih je sooblikoval angleški popart, velja pa tudi za pionirja selfijev. Foto: EPA

Zasebne fotografije in slike

V knjigi bodo objavljene tudi umetnikove zasebne fotografije in slike, zaobjela pa bo življenje Hockneyjeve družine, od odraščanja v Bradfordu med drugo svetovno vojno pa do njihovih karier.

Portret za 90,3 milijona dolarjev

Podnaslov knjige Never Worry What the Neighbours Think je stavek, s katerim je oče Kenneth običajno opogumljal svoje otroke pri življenjskih odločitvah. Pri tem je bil nedvomno uspešen. David je postal eden najbolj priznanih svetovnih umetnikov, ki je prehodil pot od pop arta in fotomontaže pa do izjemnih serij slik, ki jih je ustvaril v Los Angelesu od 60. letih preteklega stoletja dalje. Med njimi je tudi slika iz leta 1972 Portret umetnika (Bazen z dvema figurama), ki je bila lani na dražbi avkcijske hiše Christie's prodana za 90,3 milijona dolarjev, s čimer je postala najdražja slika še živečega avtorja, prodana na dražbi.

Uspešni so bili tudi njegovi sorojenci. John, ki se je leta 1968 preselil v Avstralijo, se posveča pisanju in glasbi. Margaret, ki je kot bolničarka in babica delovala v Veliki Britaniji, Afriki in Avstraliji, je bila tista, ki je Davidu pokazala iPad - tehnologijo, ki je vplivala na njegovo poznejšo kariero. Leta 2018 umrli Paul pa je bil župan Bradforda.

David Hockney: Bazen z dvema figurama (1972) Foto: Wikipedia

Pionir selfijev

Slikar, grafik in fotograf David Hockney je eden najpomembnejših britanskih umetnikov 20. stoletja, v šestdesetih letih je sooblikoval angleški popart, velja pa tudi za pionirja "selfijev".

Študiral je na Šoli za umetnost v domačem kraju in nato na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu. V ZDA je prvič potoval leta 1961, še v času študija, zdaj pa že več desetletij živi v Los Angelesu.