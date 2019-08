Stanka Hrastelj, ki je lani izdala roman Prva dama, bo na nocojšnjem branju sodelovala kot pesnica. Foto: BoBo

Po vrsti preddogodkov v še nekaterih drugih krajih, med drugim na ladjici na Ljubljanici, bo osrednji festivalski sklop stekel v sredo na Ptuju, kjer med drugim pričakujejo Radmilo Lazić, Bei Daa in Ilijo Trojanowa.

Na Petanjcih se bo danes odvilo pesniško branje udeležencev nemško-slovenske prevajalske delavnice, na kateri sodelujejo Birgit Müller-Wieland iz Avstrije, Jose F. A. Oliver, Monika Rinck in Jan Wagner iz Nemčije ter Miljana Cunta, Milan Dekleva, Stanka Hrastelj in Gregor Podlogar iz Slovenije.

Dogodek bo vodil vodja festivala Aleš Šteger, po besedah katerega je mednarodno povezovanje v poeziji izjemnega pomena. "Velik poudarek dajemo mednarodnemu povezovanju, s ciljem vzpostaviti osnovo gostovanja predvsem mlajših pesnic in pesnikov," je povedal na predstavitvi festivala na Ptuju ta teden.

Dnevi poezije in vina bodo v najstarejše slovensko mesto in še nekatere druge kraje po Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem pripeljali literate iz 16 držav. Nastopili bodo na več kot 60 prizoriščih, med drugim na pesniško-prevajalski delavnici v knjižnici v Ljutomeru, večernih branjih ob degustaciji vin v parku v Krškem, kamnolomu v Svečini in Žički kartuziji.

Uradno odprtje festivala bo v sredo na Ptuju z branjem Odprtega pisma Evropi, ki ga je letos spisal večkrat nagrajeni bolgarsko-nemški romanopisec, esejist in prevajalec Ilija Trojanow. Letošnja častna gosta sta še srbska pesnica Radmila Lazić in kitajski pesnik Bei Dao.

Letošnji jezik v fokusu je nemščina, zato gostijo več avstrijskih in nemških pesnikov. Zadnji dan festivala, v soboto 24. avgusta, bo dogajanje po tradicionalni Promenadi poezije po starem mestnem jedru Ptuja namenjeno predvsem predstavitvi ustvarjalnosti mladih.

Od leta 2014 so Dnevi poezije in vina del evropske pesniške platforme Versopolis, ki na mednarodni ravni skrbi za promocijo poezije. Po navedbah organizatorjev vsako leto privabijo skoraj 10.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine.