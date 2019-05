V goste prihaja eden najbolj prevajanih avtorjev s področja nekdanje skupne države, bosansko-hrvaški književnik Miljenko Jergović, rdeča nit dogodka pa bo voda.

Knjižni sejem bodo pospremili številni pogovori, predavanja, razstave, delavnice, okrogle mize in drugo. Foto: Peter Mišič

"Poskušali smo zaobjeti vode v različnih oblikah, kot politični in ekološki problem, kot vir premikanja in življenja in kot povezovalke svetov. Na tem smo zaokrožili letošnji program, ki je glede na prejšnja leta obogaten in se lahko pohvali z nekaterimi res izjemnimi gosti," o letošnji temi pravi vodja festivala Miha Kosovel.

Na uvodnem večeru bo o svojem delu spregovoril priznani bosansko-hrvaški avtor Miljenko Jergopvić. Foto: Založba Sanje / Manca Čujež

Mesto knjige se z slovesnostjo in pogovorom z Jergovićem začenja danes ob 19.00. Večer se bo nadaljeval s koncertom zasedbe Cublilera, ki jo sestavljajo domači glasbeniki mlajše generacije. Do 7. junija se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, poleg knjižnega sejma še pogovori s književnicami in književniki, koncerti, performansi, predavanja, sprehodi, okrogle mize, razstave in delavnice.

Jutri bo na Trgu Evrope gostoval ameriški zgodovinar, profesor in avtor obsežne monografije o Avstro-Ogrski Pieter M. Judson. V nedeljo bosta Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar pripravila predavanje, poročilo o alarmantnem stanju v Južnem Sudanu, kjer med drugim že nekaj let poteka srdita vojna za vodo.

Ponedeljek bo med drugim v znamenju razstave ilustracij, ki jih podpisuje domačinka Ana Zavadlav, ena izmed najbolj dejavnih in priznanih slovenskih ilustratork. Večer pa bodo sklenili s koncertom prekmurske glasbenice JUNEsHELEN.

Med torkom in petkom se bo Bevkov trg spremenil v sejemsko dogajanje s performansi, glasbo, pogovori, delavnicami in okroglimi mizami, med listanjem po knjižnih novostih in nakupovanjem knjig po sejemskih cenah pa si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo izbranih Proglasov tednika Mladina na temo vode.

Od torka do petka bo Bevkov trg zavzelo sejemsko dogajanje. Foto: Peter Mišič

V družbi številnih avtorjev

Sejemsko dogajanje bodo popestrili številni gostje, med drugim Miklavž Komelj, Marko Uršič, Lučka Kajfež Bogataj, Damijan Stepančič, Katja Perat, Aleš Berger, Jože Pirjevec, Svetlana Slapšak, Milan Rakovac in Klemen Košir. Ob sklepu festivala bodo obiskovalci lahko poslušali Brencl bando, v četrtek pa bo ob 25. obletnici delovanja Goriško obiskala glasbena skupina Čompe.

Letošnji festival Mesto knjige sta podprli Mestna občina Nova Gorica in Javna agencija za knjigo RS.