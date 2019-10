Pri založbi Maks Viktor že poldrugo leto potekajo priprave na izdajo integralnega slovenskega prevoda Tisoč in ene noči iz arabskega jezika. Nalogo so zaupali Mohsenu Alhadyju in Margit P. Alhady, ki sta nedavno prevedla Koran. Pri založbi pričakujejo, da bo eno najobsežnejših del svetovne literature v slovenščini na voljo čez tri leta.

Nekatere najslavnejše zgodbe, ki jih danes povezujemo z zbirko - Aladinova čudežna svetilka, Sedem Sinbadovih popotovanj. Ali Baba in štirideset razbojnikov ‒ sploh niso bile del arabskega izvirnika. Šele pozneje so jih dodali Antoine Galland in drugi evropski prevajalci. Foto: Reuters

Brez cenzure, brez posrednega prevajanja

Zbirko Tisoč in ena noč, ki velja za eno najpomembnejših del svetovne literature, sestavlja na stotine pripovedk, ki se prepletajo s poezijo. Doslej so bile v slovenščino prevedene le posamezne zgodbe, pa še to posredno, večinoma iz nemškega jezika. Veliko zgodb je tudi okrnjenih in prirejenih za otroke zaradi zelo nazornih opisov spolnosti in brutalnega nasilja, so zapisali pri založbi in poudarili, da tudi v svetovnem merilu obstaja le peščica integralnih prevodov.

Prevajalcema Mohsenu Alhadyju in Margit P. Alhady, ki prevajata tako prozo kot poezijo iz arabščine, je v pomoč uredniški odbor, v katerem so Božidar Debenjak, Primož Debenjak in Tomaž Čeč. Vsi imajo izkušnje pri monumentalnih izdajah, kot sta denimo Slava vojvodine Kranjske in Valvasorjeva Topografija Koroške.

Luksuzna izdaja za zbiratelje

Prevod bo najprej izšel v luksuzni izdaji, ki bo štela 299 izvodov in v bibliofilski različici, ki bo izšla v le 49 izvodih. Vse knjige bodo ročno vezane, oštevilčene, opremljene z zlatotiskom in zlato obrezo. Prav za to izdajo so bile ročno izdelane inicialke in ornamenti. Vsaka stran v knjigi bo imela svoje unikatno oblikovanje; vse naslove je v arabski kaligrafiji izpisal Abdulhak Hadžimejlić iz BiH-a. Knjige bodo krasile barvne reprodukcije slik največjih svetovnih imen orientalizma, prevodu pa bodo dodane tudi spremne študije.

Zgodbe Tisoč in ene noči so vpete v okvirno pripoved: junakinja Šeherezada kralju Šahrijarju noč za nočjo pripoveduje zgodbe, da bi si rešila življenje. V njenih pripovedih nastopajo vile, čarodeji in duhovi, junaki in strahopetci, zaljubljenci in modreci. Leta 2010 je obširen izbor zgodb izšel pri Mladinski knjigi.