Pri založbi Sanje sta izšla nova romana. Foto: Pixabay

Roman Pogovori s prijatelji pripoveduje o Frances, ki med študijem v Dublinu začenja kariero pisateljice. S prijateljico Bobbi na literarnem performansu spoznata slavno fotografinjo Melisso. Povleče ju v njen svet, na Frances naredita vtis prefinjeni dom in privlačni mož starejše ženske. A lahkotno spogledovanje Frances in Nicka sčasoma zdrsne v silovito in vse bolj bolečo intimnost, so vsebino povzeli pri založbi.

Kot je na novinarski konferenci povedala urednica Andreja Udovč, je ob izidu prvenca irske pisateljice Sally Rooney "dobesedno završalo v prostoru". Pisateljico so označili s presežniki, kot je "Salinger za generacijo Snapchata", kar kaže na to, da se v romanu združujeta izvrstnost literarne klasike in popolnoma nov glas.

Roman po besedah urednice prinaša sicer v literaturi že videno temo ljubezenskega trikotnika, ki pa jo Sally Rooney ubesedi na popolnoma nov način; roman v bralca vstopa visceralno. Ponekod so vanj vpleteni pogovori prek e-pošte ali Messengerja in prav v teh je po prepričanju Andreje Udovč avtorica res odlična. Knjigo je prevedla Vesna Velkovrh Bukilica.

Mladinska zgodba Odposlanec

Roman Odposlanec Marcusa Zusaka po besedah urednice Jerice Šemerl Harmel pripoveduje o devetnajstletnem taksistu Edu Kennedyju, ki živi enolično življenje, dokler nekega dne po naključju ne prepreči bančnega ropa. Takrat v njegov nabiralnik prispe prva igralna karta s skrivnostnim sporočilom in Ed postane odposlanec.

Prevajalka Alenka Ropret se je, kot je povedala, tokrat znašla v dokaj novem položaju, saj do zdaj ni prevajala veliko mladinske literature. Protagonist knjige je v nekaterih stvareh tipičen devetnajstletnik in se hoče nekoliko izgubljati v povprečnosti. Tudi njegov jezik na prvi pogled ni nič posebnega. Stavki so zelo kratki in brez olepšav, kar je za prevajalca izziv, saj šteje prav vsaka beseda. Skozi knjigo pa zrase in postane drug človek, zato se spremeni tudi njegov slog.

Pisateljico Sally Rooney so označili s presežniki, kot je "Salinger za generacijo Snapchata". Foto: Reuters

Zbirka Rak samotar

Kot prvi je v dvojezični zbirki Rak samotar/Hermit Crab izšel esej Thomasa Mertona O dežju in nosorogu. Kot je povedala urednica zbirke Ana Jelnikar, ki je delo tudi prevedla, ji je besedilo Mertona, enega najplodovitejših duhovnih avtorjev preteklega stoletja, pod roke prišlo po naključju že pred leti ter jo tako močno nagovorilo, da je začutila potrebo, da ga prevede.

Esej, ki je bil napisan leta 1965, je po njenih besedah zelo reprezentativen za Mertonovo pisanje, obenem gre za besedilo, ki je povsem aktualno v tem, da odpira večna vprašanja.

Začne se kot čuječna meditacija in se nadaljuje kot filozofsko-literarno-teološko preizpraševanje, kako postati in ostati človek v ponorelem svetu, ki je vedno bolj potrošniško naravnan. Besedilo je po njenih besedah tudi polno referenc iz narave, filozofije in literature.

Kmalu izide esej Wilhelma Reicha

Na novinarski konferenci so napovedali tudi izid eseja Wilhelma Reicha Prisluhni, mali človek! v prevodu Erika Majarona. Kot so zapisali, je zdravnik, mislec, psihoanalitik in znanstvenik, čigar knjige in raziskave so zažigali fašisti, nacisti, komunisti in kapitalisti, v njem razgalil samopoškodovalna dejanja, ki jih zaradi neozaveščenosti vase uperja mali človek.